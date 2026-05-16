Pandantiv cu cap de leu: o piesă de joc din Egiptul antic, transformată în obiect religios magic

În 1987, Muzeul de Artă din Cleveland a achiziționat un pandantiv neobișnuit care înfățișează un cap de leu sculptat în ametist, montat pe o bază de aur decorată cu babuini. Însă una dintre componente era mult mai veche decât cealaltă și fusese inițial sculptată ca piesă de joc.

Pandantivul cu cap de leu a fost realizat dintr-o piatră prețioasă din Egiptul antic în urmă cu aproximativ 3.500 de ani. Apoi, în urmă cu circa 2.700 de ani, un artizan din Sudan a montat această piatră egipteană mult mai veche într-un nou suport metalic format din opt babuini așezați, creând astfel un obiect religios cu rol magic, relatează Live Science.

Potrivit Muzeului de Artă din Cleveland, pandantivul măsoară aproximativ 3,5 centimetri în înălțime. O gaură aflată chiar sub bărbia leului străpunge pandantivul, ceea ce indică faptul că acesta era purtat suspendat de un șnur.

Combinația dintre ametistul mov și rama de aur este una unică. Leul seamănă cu piesele descoperite în vechiul joc egiptean Senet, în care jucătorii își mutau pionii pe o tablă cu 30 de pătrate. Ametistul datează probabil din perioada Regatului Nou (circa 1550–1070 î.Hr.), conform unui studiu din 1996 asupra artefactului. Însă montura de aur a fost adăugată considerabil mai târziu, cel mai probabil în perioada Napata (circa 750–300 î.Hr.), denumită după care era centrul religios al Nubiei.

Reciclarea sculpturilor vechi din piatră era o practică obișnuită printre nubienii antici, care trăiau în ceea ce astăzi reprezintă sudul Egiptului și nordul Sudanului. La începutul primului mileniu î.Hr., conducătorii nubieni se considerau descendenți ai lui Ramses al II-lea (care a domnit între 1279 și 1213 î.Hr.) și reutilizau pietre semiprețioase în noi monturi de aur pentru a-și demonstra legăturile cu Egiptul. Sub regii kușiți de mai târziu (circa 712–664 î.Hr.), această practică a continuat în Napata, pe măsură ce conducătorii integrau obiceiurile egiptene în propria cultură.

Atât leul, cât și babuinul erau animale sacre în religia kușită. Leul era asociat cu zeul Amun, însărcinat cu protejarea statului și care s-a contopit cu zeul-soare Ra, devenind cunoscut sub numele de puternica divinitate creatoare Amun-Ra. Babuinii erau legați de soare și de lună și erau adesea reprezentați cu brațele ridicate. În acest pandantiv, babuinii ridică reprezentarea lui Amun.

Pandantivul cu cap de leu era destinat să fie purtat în timpul vieții, nu oferit ca obiect funerar, și demonstrează modul ingenios în care nubienii antici reutilizau moștenirile egiptene pentru a crea bijuterii noi, încărcate de semnificație religioasă.

Foto sus: Pandantiv cu cap de leu montat pe o bază de aur decorată cu babuini (© Cleveland Museum of Art)

