Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Castelul Buda în timpul domniei regelui Matia Corvin. Două săli ale castelului au găzduit Biblioteca Corviniana (© Wikimedia Commons)

Știați că „Biblioteca Corviniana”, întemeiată de Matia Corvin, a fost una dintre cele mai impresionante din Europa renascentistă?

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei

„Biblioteca Corviniana”, întemeiată de Matia Corvin, a fost una dintre cele mai impresionante biblioteci ale Europei renascentiste și un important centru al umanismului din Europa Centrală.

Biblioteca cuprindea aproximativ 2.500 de manuscrise și codice bogat decorate, majoritatea aduse din Italia. Aceste opere abordau domenii variate, precum istoria, filosofia, astronomia, medicina, dreptul și literatura clasică, reflectând interesul regelui pentru cultura umanistă și valorile Renașterii. Numeroase volume au fost realizate de artiști și miniaturiști din Florența, iar manuscrisele purtau stema regală, fiind cunoscute sub numele de „corvine”, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Primele volume au provenit din colecțiile umanistului Ioan Vitéz, însă dezvoltarea bibliotecii a început după căsătoria lui Matia cu Beatrice de Aragon, în 1476. Regina, crescută în mediul cultural al curții de la Napoli, a încurajat promovarea ideilor umaniste și a artelor renascentiste la curtea regală de la Buda.

La dezvoltarea vieții culturale de la curtea regală a contribuit și umanistul italian Antonio Bonfini, invitat de Matia Corvin la Buda. Bonfini a devenit istoricul oficial al regelui și autorul lucrării Rerum Ungaricarum Decades, una dintre cele mai importante cronici dedicate istoriei medievale a Ungariei. Prin activitatea sa, el a contribuit la răspândirea ideilor renascentiste și la consolidarea prestigiului cultural al curții regale.

Matia a investit constant în achiziționarea de manuscrise rare și în decorarea lor luxoasă, transformând biblioteca într-un simbol al puterii și al rafinamentului cultural.

După moartea regelui, în 1490, biblioteca a intrat treptat în declin, iar după Bătălia de la Mohács, o mare parte dintre manuscrise au fost transportate la Istanbul de către otomani. Astăzi, doar câteva sute de „corvine” se mai păstrează în biblioteci și colecții din întreaga lume.

Foto sus: Castelul Buda în timpul domniei regelui Matia Corvin. Două săli ale castelului au găzduit Biblioteca Corviniana (© Wikimedia Commons)

Bibliografie:

Front - Bibliotheca Corvina Virtualis

Mai multe pentru tine...
Matia Corvin jpg
Rămășițele regelui Matia Corvin, descoperite în Ungaria?
Coroana, Sabia, Sceptrul și Globul Crucifer ale Ungariei, expuse în clădirea Parlamentului maghiar (© Wikimedia Commons)
Matia Corvin, încoronat rege al Ungariei după șase ani de domnie
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
Ziua Regalităţii 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică jpeg
📁 Monarhia în România
Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică
Evacuarea forţelor aliate de pe plajele din Dunkerque (© Getty Images)
📁 Al Doilea Război Mondial
Miracolul de la Dunkerque: Cum au ratat germanii șansa de a provoca o înfrângere decisivă Marii Britanii
Steagul Iugoslaviei, în orașul Mostar (© anjči / Wikimedia Commons)
📁 Istorie contemporană
Bancuri, sport și muzică: începutul sfârșitului în societatea iugoslavă a anilor '80
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
📁 Antichitate
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
Interiorul unei secţii a Intreprinderii de oţeluri aliate Târgovişte (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 273/1977)
📁 Comunismul in România
Ghiuleaua din minereu de fier de la piciorul economiei României socialiste
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
📁 Istoria Armelor
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
Revista Urzica (© Facebook / Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității - CNSAS)
📁 Comunismul in România
Rezistența prin umor: Revista Urzica
De ce sărbătorim Ziua Europei pe 9 mai? jpeg
📁 Istorie recentă
De ce sărbătorim Ziua Europei pe 9 mai?