Știați că „Biblioteca Corviniana”, întemeiată de Matia Corvin, a fost una dintre cele mai impresionante din Europa renascentistă?

„Biblioteca Corviniana”, întemeiată de Matia Corvin, a fost una dintre cele mai impresionante biblioteci ale Europei renascentiste și un important centru al umanismului din Europa Centrală.

Biblioteca cuprindea aproximativ 2.500 de manuscrise și codice bogat decorate, majoritatea aduse din Italia. Aceste opere abordau domenii variate, precum istoria, filosofia, astronomia, medicina, dreptul și literatura clasică, reflectând interesul regelui pentru cultura umanistă și valorile Renașterii. Numeroase volume au fost realizate de artiști și miniaturiști din Florența, iar manuscrisele purtau stema regală, fiind cunoscute sub numele de „corvine”, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Primele volume au provenit din colecțiile umanistului Ioan Vitéz, însă dezvoltarea bibliotecii a început după căsătoria lui Matia cu Beatrice de Aragon, în 1476. Regina, crescută în mediul cultural al curții de la Napoli, a încurajat promovarea ideilor umaniste și a artelor renascentiste la curtea regală de la Buda.

La dezvoltarea vieții culturale de la curtea regală a contribuit și umanistul italian Antonio Bonfini, invitat de Matia Corvin la Buda. Bonfini a devenit istoricul oficial al regelui și autorul lucrării Rerum Ungaricarum Decades, una dintre cele mai importante cronici dedicate istoriei medievale a Ungariei. Prin activitatea sa, el a contribuit la răspândirea ideilor renascentiste și la consolidarea prestigiului cultural al curții regale.

Matia a investit constant în achiziționarea de manuscrise rare și în decorarea lor luxoasă, transformând biblioteca într-un simbol al puterii și al rafinamentului cultural.

După moartea regelui, în 1490, biblioteca a intrat treptat în declin, iar după Bătălia de la Mohács, o mare parte dintre manuscrise au fost transportate la Istanbul de către otomani. Astăzi, doar câteva sute de „corvine” se mai păstrează în biblioteci și colecții din întreaga lume.

Foto sus: Castelul Buda în timpul domniei regelui Matia Corvin. Două săli ale castelului au găzduit Biblioteca Corviniana (© Wikimedia Commons)

