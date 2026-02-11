Regulile unui joc necunoscut din perioada romană, descoperite de inteligența artificială

Cercetătorii de la Universitatea Leiden au folosit inteligența artificială pentru a reconstrui regulile unui joc sculptat într-o piatră descoperită în orașul olandez Heerlen. Cercetătorii au ajuns la concluza că acest tip de joc era practicat cu câteva secole mai devreme decât se presupunea anterior.

Arheologul Walter Crist a întâlnit piatra în 2020, în colecția Thermenmuseum din Heerlen, care între timp a fost redenumit Muzeul Roman. Placa prelucrată din calcar, cu dimensiunile de 21 pe 14,5 centimetri, a fost descoperită la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului al XX-lea. Heerlen a fost odinioară importanta așezare romană Coriovallum. Walter Crist este specializat în jocuri antice și a fost imediat intrigat, informează un comunicat al Universității Leiden din Olanda.

„Aspectul pietrei, împreună cu urmele de uzură, sugerau puternic că este vorba despre un joc, dar nu am recunoscut modelul din alte jocuri antice pe care le cunosc”, a spus arheologul, în comunicatul citat

Bucata de calcar prezintă un dreptunghi care conține patru linii diagonale și o linie dreaptă.

Ce dezvăluie piatra?

Crist a examinat piatra la microscop.

„Uzura era vizibilă pe liniile pietrei, exact în locurile unde ai fi glisat piesa de joc”, a precizat cercetătorul.

El a apelat la ajutorul cercetătorilor din Heerlen și Maastricht. Atelierul de restaurare Restaura din Heerlen a realizat scanări 3D foarte detaliate.

„Scanările fac urmele de pe piatră mult mai clare. Unele dintre aceste urme sunt cu o fracțiune de milimetru mai adânci decât altele, ceea ce înseamnă că au fost folosite mai intens. De asemenea, vedem că marginile pietrei sunt finisate cu grijă, ceea ce indică faptul că este un produs finalizat, nu o piatră care necesită prelucrare suplimentară”, a explicat Crist.

Se estimează că piatra a fost prelucrată în urmă cu aproximativ 1.500–1.700 de ani.

Jucat mai devreme decât se credea anterior

Echipa de cercetători din instituții olandeze, belgiene și australiene a folosit inteligența artificială (AI) pentru a deduce regulile jocului și și-a publicat concluziile în revista Antiquity. Folosind Ludii, un sistem de joc bazat pe inteligență artificială de la Universitatea din Maastricht, cercetătorii au pus doi agenți AI să joace unul împotriva celuilalt, folosind piatra drept tablă de joc. Ei s-au bazat pe regulile jocurilor de masă antice documentate în Europa.

Au descoperit că urmele de uzură de pe piatră sunt cel mai probabil legate de practicarea așa-numitelor jocuri de blocare: jocuri de masă în care scopul este să împiedici adversarul să se miște.

Acest tip de joc a fost documentat doar începând cu Evul Mediu. Tocmai acest lucru face descoperirea specială, subliniază Crist. Studiul arată că piatra a fost folosită ca tablă de joc în perioada romană și că jocul era practicat cu câteva secole mai devreme decât se credea până acum.

Noi metode de cercetare

Noua abordare ar putea duce și la alte descoperiri.

„Este pentru prima dată când simularea jocului bazată pe inteligență artificială este combinată cu metode arheologice pentru a identifica un joc de masă. Această cercetare oferă arheologilor instrumente suplimentare pentru a identifica jocuri din culturile antice”, a adăugat Crist.

Foto sus: Piatra cu modelul sculptat (© Leiden University)

