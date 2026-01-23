Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Jeu de Paume – jocul din Evul Mediu care a creat tenisul

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Ciprian Plăiaşu

În secolul al XII-lea, în labirintul medieval al mănăstirilor și orașelor franceze, s-a născut un joc care avea să modeleze una dintre cele mai populare practici sportive ale lumii moderne. Se numea jeu de paume — literalmente „jocul cu palma“ — și nu era doar un divertisment de epocă, ci un spațiu în care societatea, cultura și tehnologia sportului își găseau formă înainte de vreme.

De la cloastre la curți regelui

Originile jeu de paume sunt simple și rudimentare. La început, mingea era lovită cu palma, fără rachete, într-un mod similar cu alte jocuri europene de minge din aceeași epocă. Jocul s-a dezvoltat cel mai devreme în nordul Franței, probabil în spațiile deschise ale mănăstirilor sau în curțile interioare ale castelelor și ale comunităților urbane. Cultura materială a vremii — terenuri improvizate, mingii din materiale organice și reguli flexibile — reflectă o nevoie socială largă de recreere și competiție.

În scrieri ce datează din secolul al XIII-lea, jeu de paume este menționat în contexte civile și religioase, inclusiv prin interdicții clericale. Biserica, alarmată că jocul distragea atenția credincioșilor de la slujbe, a încercat să-l reglementeze, dovadă a răspândirii rapide a acestui sport popular.

jeu de paume moyen age webp

Trecerea de la mână la rachetă

Pe măsură ce jocul a câștigat popularitate, evoluția instrumentelor cu care se juca jeu de paume ilustrează tranziția de la tradiție la tehnologie. La început, mingea era lovită cu palma sau cu mănuși groase; mai târziu, jucătorii au folosit scuturi de lemn asemănătoare cu paletele. Abia în secolul al XVI-lea aceste palete au început să capete corzi, rudimente ale rachetelor viitoare. În această transformare treptată se află germenii evoluției către sportul modern numit real tennis sau „tenis regal”.

Un sport al aristocrației și al comunității

Pe măsură ce jeu de paume s-a dezvoltat, jocul a transcendat straturile sociale. A rămas asociat cu elitele, dar nu exclusiv. În Franța secolului al XVI-lea existau peste 500 de săli de joc, iar meciurile erau urmărite de nobili și burghezi deopotrivă. Universitățile, curțile regale și piețele urbane au devenit centre ale unei culturi a jocului care, în mod paradoxal, era atât sport, cât și spectacol social.

Numele „tenis” însuși pare să aibă etimologie înrudită cu strigătul „tenez!”, folosit de cel care servește, pentru a avertiza adversarul că mingea urmează să fie trimisă. Această expresie franceză, odată auzită pe terenurile medievale, a evoluat în termeni folosiți astăzi pe arenele de tenis din întreaga lume.

Joc olimpic și „tenis regal”

Interesant, jeu de paume a ajuns să figureze și în istoria Jocurilor Olimpice moderne: a fost sport oficial la Olimpiada de la Londra din 1908, unde americanul Jay Gould II a câștigat medalia de aur, singura din istoria competiției pentru această disciplină.

În Marea Britanie și Franța, jocul a continuat să fie practicat sub denumirea de „real tennis” sau „court tennis”, cu reguli și echipamente stabile până în zilele noastre. Această versiune tradițională a sportului își păstrează sălile de joc încă funcționale în câteva locuri istorice, inclusiv la Versailles sau alte curți regale transformate, de-a lungul timpului, în muzee sau cluburi sportive.

Moștenirea culturală

Mai mult decât un sport antic, jeu de paume a fost o forță socială. A influențat arhitectura terenurilor, a generat profesii specializate — precum paumierii, artizanii care confecționau mingile — și a traversat granițele Europei, fiind adoptat de nobili din Anglia până în Italia.

Pentru istoria tenisului, termenul jeu de paume nu este doar un nume, ci o punte între jocurile populare din Evul Mediu și sportul globalizat de astăzi. Este o poveste despre adaptare, tehnologie, elitism și cultură urbană — o probă că jocurile secolului al XII-lea pot avea o relevanță directă în lumea contemporană.

