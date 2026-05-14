Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi

Un sicriu elaborat din perioada romană, conținând rămășițele unei femei care pare să fi fost îngropată cu ghips și rășini exotice, a fost descoperit în orașul Colchester din Marea Britanie.

„Aceasta este una dintre cele mai fascinante înmormântări romane la care am lucrat în Colchester în ultimii ani”, a declarat Adam Wightman, director de arheologie al Colchester Archaeological Trust, într-un comunicat de presă.

Combinația dintre sicriu, obiectele funerare și dovezile științifice face ca această descoperire să fie una deosebit de captivantă, a spus el.

Femeia romană din elita societății avea între 20 și 30 de ani când a murit și a trăit într-o perioadă în care Imperiul Roman controla Anglia. Nu se știe exact când a fost înmormântată, dar cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat în perioada târzie a Imperiului Roman, care a durat aproximativ de la sfârșitul secolului al III-lea până la începutul secolului al V-lea d.Hr., au precizat arheologii în comunicat.

„Femeia de rang înalt a fost înmormântată într-un sicriu decorat din plumb, însoțită de un bogat ansamblu de obiecte funerare. Ea a fost îngropată cu obiecte precum ace de păr din jais, un grup de flacoane rare din sticlă și alte bunuri funerare. Acest lucru indică o înmormântare atent pregătită și bogat ornamentată”, potrivit Colchester Archaeological Trust.

Femeia a fost îngropată și cu rășini exotice, inclusiv tămâie — seva uscată a arborilor din genul Boswellia, dintre care multe specii cresc în Africa, Orientul Mijlociu și India. Tămâia poate fi arsă ca parfum ceremonial și era considerată a avea proprietăți medicinale.

Sicriul conținea și ghips, ceea ce înseamnă că trupul femeii ar fi putut fi acoperit cu ghips lichid — o pastă asemănătoare ipsosului — înainte de înmormântare.

„Acest lucru sugerează utilizarea unor substanțe importate valoroase în tratarea corpului după moarte”, se arată în comunicat.

În Britania romană, indivizii din elită aveau uneori ghips lichid turnat peste corp după deces. În cazurile în care ghipsul este bine conservat, acesta poate păstra o imagine tulburătoare a defunctului. Într-un caz, conturul unui bebeluș decedat a fost conservat într-o înmormântare cu ghips lichid descoperită în York.

„După decenii de colaborare cu Colchester Archaeological Trust la săpăturile din cimitirele romane din jurul orașului roman, aceasta este cu siguranță cea mai spectaculoasă descoperire pe care am văzut-o. Tânăra femeie a fost în mod clar prețuită de familia și comunitatea ei”, a declarat Robert Masefield, director de arheologie la Tetra Tech Consulting Limited, compania care a efectuat săpăturile arheologice.

Mormântul a fost descoperit în 2023, când arheologii efectuau săpături pe terenul unui fost spital care urma să fie reamenajat pentru construcția de locuințe, însă descoperirea a fost anunțată public abia recent de Colchester Archaeological Trust. Sicriul și conținutul său vor fi expuse la Centrul pentru Vizitatori al Circului Roman din Colchester începând cu 16 mai 2026.

Foto sus: Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)

Mai multe pentru tine...