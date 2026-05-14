Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)

Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 14 mai 2026

Un sicriu elaborat din perioada romană, conținând rămășițele unei femei care pare să fi fost îngropată cu ghips și rășini exotice, a fost descoperit în orașul Colchester din Marea Britanie.

„Aceasta este una dintre cele mai fascinante înmormântări romane la care am lucrat în Colchester în ultimii ani”, a declarat Adam Wightman, director de arheologie al Colchester Archaeological Trust, într-un comunicat de presă.

Combinația dintre sicriu, obiectele funerare și dovezile științifice face ca această descoperire să fie una deosebit de captivantă, a spus el.

Femeia romană din elita societății avea între 20 și 30 de ani când a murit și a trăit într-o perioadă în care Imperiul Roman controla Anglia. Nu se știe exact când a fost înmormântată, dar cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat în perioada târzie a Imperiului Roman, care a durat aproximativ de la sfârșitul secolului al III-lea până la începutul secolului al V-lea d.Hr., au precizat arheologii în comunicat.

„Femeia de rang înalt a fost înmormântată într-un sicriu decorat din plumb, însoțită de un bogat ansamblu de obiecte funerare. Ea a fost îngropată cu obiecte precum ace de păr din jais, un grup de flacoane rare din sticlă și alte bunuri funerare. Acest lucru indică o înmormântare atent pregătită și bogat ornamentată”, potrivit Colchester Archaeological Trust.

Situl unde a fost descoperit sicriul din epoca romană (© Colchester Archaeological Trust)
Situl unde a fost descoperit sicriul din epoca romană (© Colchester Archaeological Trust)

Femeia a fost îngropată și cu rășini exotice, inclusiv tămâie — seva uscată a arborilor din genul Boswellia, dintre care multe specii cresc în Africa, Orientul Mijlociu și India. Tămâia poate fi arsă ca parfum ceremonial și era considerată a avea proprietăți medicinale.

Sicriul conținea și ghips, ceea ce înseamnă că trupul femeii ar fi putut fi acoperit cu ghips lichid — o pastă asemănătoare ipsosului — înainte de înmormântare.

„Acest lucru sugerează utilizarea unor substanțe importate valoroase în tratarea corpului după moarte”, se arată în comunicat.

În Britania romană, indivizii din elită aveau uneori ghips lichid turnat peste corp după deces. În cazurile în care ghipsul este bine conservat, acesta poate păstra o imagine tulburătoare a defunctului. Într-un caz, conturul unui bebeluș decedat a fost conservat într-o înmormântare cu ghips lichid descoperită în York.

„După decenii de colaborare cu Colchester Archaeological Trust la săpăturile din cimitirele romane din jurul orașului roman, aceasta este cu siguranță cea mai spectaculoasă descoperire pe care am văzut-o. Tânăra femeie a fost în mod clar prețuită de familia și comunitatea ei”, a declarat Robert Masefield, director de arheologie la Tetra Tech Consulting Limited, compania care a efectuat săpăturile arheologice.

Mormântul a fost descoperit în 2023, când arheologii efectuau săpături pe terenul unui fost spital care urma să fie reamenajat pentru construcția de locuințe, însă descoperirea a fost anunțată public abia recent de Colchester Archaeological Trust. Sicriul și conținutul său vor fi expuse la Centrul pentru Vizitatori al Circului Roman din Colchester începând cu 16 mai 2026.

Foto sus: Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)

Mai multe pentru tine...
Asaltul roman asupra Britaniei jpeg
Asaltul roman asupra Britaniei
nescot dog burials 1 webp
Puțul ritualic de la Nescot oferă descoperiri ciudate: înhumări și sacrificii de câini în vremea romană
Băi și latrine de la Vindolanda, din secolul al III-lea (© Vindolanda Trust)
Soldații romani care apăratu Zidul lui Hadrian, chinuiți de paraziți intestinali
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
📁 Preistorie
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)
📁 Preistorie
Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi
Locuitori din Tolmeita, îmbrăcați în costume tradiționale, joacă un joc pe zidurile Pieței Cisternei din Ptolemais (© Piotr Jaworski)
📁 Antichitate
Peste 100 de table de joc săpate în piatră, descoperite în ruinele orașului antic Ptolemais
agapia jpg
📁 Patrimoniu
Două noi obiective culturale, incluse pe Lista Indicativă a României pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO
Reconstituire din 2017 a călăreților din Botai (Kazahstan), în documentarul TV: „Equus – Povestea calului” (© Niobe Thompson, Handful of Films, Vancouver, Canada)
📁 Preistorie
Unde au fost domesticiți primii cai: O istorie complexă, veche de 6.000 de ani
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
📁 Preistorie
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
📁 Piraţi şi oceane
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz