Pânză purpurie imperială, descoperită în morminte unor copii romani din Anglia

Doi sugari îngropați în Yorkul roman au fost înhumați în pânză purpurie costisitoare, rezervată în mod normal împăraților și membrilor aristocrației, arată un studiu recent.

Bebelușii au fost înfășurați într-un material textil fin de purpură tiriană, împodobit cu fir de aur – o pânză de cel mai înalt rang și lux posibil cunoscut în lumea romană, informează un comunicat al Universității din York.

Descoperirea, realizată de arheologi și oameni de știință de la Universitatea din York, marchează pentru prima dată când urme ale acestui colorant au fost găsite pe resturi textile romane din York. Este unul dintre foarte puținele exemple de acest tip descoperite în Regatul Unit.

Descoperirea arată faptul că bebelușii proveneau din familii cu statut social ridicat. În perioada romană, acest colorant era o marfă evaluată la un preț de până la trei ori mai mare decât aurul.

Urme ale colorantului au fost identificate în două morminte cu ghips aflate în colecțiile York Museums Trust. Acestea au o vechime de aproape 1.700 de ani, datând de la sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea d.Hr. Unul dintre sugari a fost îngropat împreună cu doi adulți într-un sicriu de piatră (expus în prezent la Muzeul Yorkshire), în timp ce al doilea a fost depus într-un sicriu de plumb.

Textilele au fost conservate datorită ritualului roman de turnare a ghipsului lichid peste trupurile îmbrăcate și învelite ale celor decedați. Ghipsul s-a întărit treptat, protejând amprentele și fragmentele de textile, precum și coloranții și substanțele prezente inițial în țesături.

Cercetătorii din cadrul proiectului „Seeing the Dead” afirmă că descoperirea oferă perspective neprețuite asupra durerii resimțite de familiile romane și asupra bogăției celor care își puteau permite un asemenea lux, atât în viață, cât și în moarte.

Rezultatele se adaugă unui volum tot mai mare de dovezi care contestă presupunerea că romanii nu jeleau moartea copiilor. Tradiția romană și codurile legale timpurii interziceau părinților să-și manifeste public doliul pentru bebeluși, într-o perioadă în care trei din zece sugari nu supraviețuiau primului an de viață.

„Pentru prima dată avem acum confirmarea utilizării acestui colorant costisitor în Yorkul roman, ceea ce indică faptul că locuitorii bogați ai orașului aveau acces la bunuri scumpe și exotice din cealaltă extremitate a imperiului. Această descoperire remarcabilă ne spune multe despre importanța copiilor în Yorkul roman și despre dorința familiei de a-i oferi bebelușului cea mai bună ceremonie de rămas-bun posibilă, în circumstanțe tragice”, a declarat profesoara Maureen Carroll, directorul proiectului din cadrul Departamentului de Arheologie al Universității din York.

Colorantul tirian era produs prin zdrobirea a mii de moluște marine de tip murex pentru a extrage cantități mici de pigment purpuriu. Numele său provine de la orașul Tyr din Fenicia (Libanul de astăzi), unde era produs în principal. Până acum, unul dintre puținele exemple ale acestui tip de material textil în Britania romană a fost descoperit în mormântul „femeii din Spitalfields” din Londra.

„Urmele de purpură nu erau întotdeauna vizibile pe suprafața ghipsului, dar analiza chimică ne-a oferit rezultate surprinzătoare”, a declarat dr. Jennifer Wakefield, cercetător postdoctoral în Departamentul de Arheologie, care a realizat analiza de laborator.

Bebelușii au fost înfășurați într-un material textil fin de purpură tiriană, împodobit cu fir de aur (© University of York)

