A influențat reconstrucția Forumului discursul politic în Roma imperială timpurie?

Anticul Forum Romanum (Forumul roman), principala piață publică și centrul politic al Romei antice, ar fi putut juca un rol mai activ în modelarea comunicării politice decât se credea anterior, potrivit unor noi cercetări.

Un studiu realizat de arheologi de la Universitatea Jagiellonă din Cracovia și Universitatea Tehnică din Viena, publicat în Journal of Roman Archaeology, sugerează că modificările aduse de-a lungul timpului structurii Forumului au făcut mai dificil pentru mari părți ale mulțimii să înțeleagă pe deplin discursurile politice, în special gesturile care le însoțeau, informează Science in Poland.

Forumul roman era centrul vieții publice în timpul Republicii Romane. Acolo aveau loc alegeri, procese și importante discursuri politice rostite de pe platforme ridicate numite rostra. Comunicarea în aceste contexte se baza puternic pe arta oratoriei, o combinație de discurs, gesturi și expresivitate fizică menită să ajungă la mulțimi numeroase.

Comunicarea vizuală era la fel de importantă ca vorbele rostite, afirmă cercetătorii. Gesturile puteau structura argumentele, evidenția ideile-cheie și transmite emoții într-un mod care ajuta publicul să urmărească discursurile în mijlocul unor adunări zgomotoase și aglomerate.

„Gesturile puteau indica persoane sau locuri, ilustra desfășurarea evenimentelor, sublinia structura argumentelor și exprima emoții precum furia, indignarea sau compasiunea. În unele cazuri, ele serveau chiar drept substitut pentru cuvinte, mai ales în situațiile în care mesajul trebuia să ajungă la un public numeros și divers”, a declarat Kamil Kopij de la Institutul de Arheologie al Universității Jagielloniene, coordonatorul studiului.

Însă cercetătorii au descoperit că distanța până la care aceste gesturi puteau fi văzute și înțelese depindea în mare măsură de poziția și distanța spectatorilor. În experimente, mișcările mici ale degetelor erau vizibile doar de la distanțe relativ scurte, în timp ce gesturile ample ale brațelor puteau fi observate de mult mai departe.

Echipa a comparat apoi aceste descoperiri cu reconstrucții digitale ale Forumului roman pentru a estima câți oameni dintr-o adunare tipică puteau urmări efectiv întreaga gamă de gesturi a unui vorbitor. Concluzia lor a fost că doar o fracțiune a mulțimii avea o vedere clară.

„Se pare că, chiar și atunci când o mulțime se aduna în Forum, doar o parte a audienței putea percepe pe deplin mesajul vorbitorului. Modificările arhitecturale dintre sfârșitul Republicii și epoca lui Augustus nu au avut atât rolul de a «închide» spațiul Forumului, cât de a transforma dinamica adunărilor și relația dintre orator și public”, a spus Kopij.

„În timpul Republicii târzii, un număr mai mare de participanți putea observa simultan gesturile oratorului, ceea ce intensifica sentimentul de participare directă și favoriza o interacțiune mai puternică între mulțime și vorbitor. Reconstrucția Forumului roman sub Caesar și Augustus a dus însă la reducerea numărului de persoane capabile să interpreteze complet gesturile și la o separare spațială mai accentuată a publicului adunat în jurul diferitelor tribune. Drept urmare, adunările au devenit mai fragmentate și mai ușor de controlat”, a adăugat el.

Cercetătorii susțin că schimbările aduse Forumului roman nu au afectat doar aspectul său, ci și modul în care funcționa politica în acel spațiu. Pe măsură ce puterea s-a consolidat sub Augustus, Forumul a devenit mai divizat prin spațiu și structură, ceea ce a făcut ca mai puțini oameni să poată vedea și interpreta pe deplin ceea ce făceau vorbitorii.

Studiul susține că acest lucru a redus probabil caracterul comun și direct al comunicării politice care fusese esențial în timpul Republicii. În schimb, adunările publice au devenit mai fragmentate, cu ierarhii mai clare privind cine putea observa și participa pe deplin la discursuri.

În acest sens, însăși configurația spațiului a contribuit la modelarea unei forme mai controlate de comunicare politică în Roma imperială timpurie.

Foto sus: Ruinele Forumului Roman (© Nicholas Hartmann / Wikimedia Commons)

