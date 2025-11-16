Au existat femei-gladiator în Roma antică?

Imperiul Roman este faimos pentru arenele sale, precum Colosseumul (foto sus), unde gladiatorii se luptau între ei în confruntări sângeroase. Însă au existat vreodată femei gladiator?

Tot mai multe dovezi, inclusiv înregistrări istorice și reprezentări artistice, arată că gladiatoare au existat în Imperiul Roman, însă ele erau mult mai rare decât omologii lor bărbați, relatează Live Science.

Totuși, dovezile sunt limitate la câteva texte și inscripții, precum și un număr chiar mai mic de artefacte care le reprezintă. Spre exemplu, Senatul roman a adoptat legi în anul 11 d.Hr. și în 19 d.Hr. care interziceau femeilor din clasa superioară și femeilor libere sub 20 de ani să lupte ca gladiatoare. Un alt text menționează că, în jurul anului 200 d.Hr., împăratul Septimius Severus a interzis gladiatoarele.

Cine erau gladiatoarele?

Se știe cunosc foarte puține lucruri despre gladiatoare, așa că este dificil de stabilit cine erau și cum luptau.

Cu toate acestea, marea majoritate a gladiatorilor bărbați erau oameni înrobiți, iar acest lucru era probabil valabil și pentru gladiatoare. Existau diferite moduri prin care cineva putea deveni sclav: puteau fi înrobiți după un război, ca pedeapsă pentru o crimă. pentru datorii neplătite sau din alte motive.

„Cred că femeile-gladiator erau în principal sclave care au comis crime”, a spus Anna Miączewska, lector la Universitatea Maria Curie-Skłodowska din Polonia, care a cercetat și scris pe larg despre gladiatoare, într-un e-mail către Live Science.

Ea a remarcat că o altă sursă de gladiatoare ar fi putut fi femeile libere cu datorii mari, care erau obligate să-și vândă libertatea unei școli de gladiatori.

Cu toate acestea, existau și excepții. Câțiva gladiatori bărbați proveneau din clasele superioare ale societății - poate cel mai faimos fiind împăratul roman Commodus (care a domnit între 176 și 192 d.Hr.). El se costuma în zeul Mercur și obliga Senatul să-i privească luptele triumfătoare, probabil pentru a transmite un mesaj despre puterea sa. În mod similar, textele antice sugerează că și câteva femei din clasele superioare au concurat ca gladiatoare.

Scriitorul roman Tacitus (care a trăit aproximativ între anii 56 și 120 d.Hr.) a scris că, în anul 63 d.Hr., în timpul domniei lui Nero, a fost organizat un mare spectacol de gladiatori, în timpul căruia „multe doamne și senatori distinși s-au dezonorat în arenă”.

Cum luptau gladiatoarele?

Gladiatorii bărbați purtau, de obicei, un coif și eventual alte forme de armură. Ei concurau ca luptători specializați, precum un retiarius, care se lupta cu o plasă și un trident. Gladiatorii făceau asta după un anumit nivel de instruire, probabil într-o școală de gladiatori. Deși unele lupte se încheiau cu uciderea învinsului, nu toate aveau acest deznodământ, iar moartea gladiatorilor putea fi costisitoare pentru cei care organizau spectacolele.

Există multă incertitudine cu privire la modul în care gladiatoarele concurau și la modul în care erau selectate și instruite. Un basorelief din Halicarnas (în actuala Turcie) reprezintă două gladiatoare care țin scuturi și săbii.

Stephen Brunet, profesor emerit de studii clasice la Universitatea din New Hampshire, a remarcat într-un capitol al cărții A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity că cele două femei sunt prezentate purtând armură. De asemenea, femeile sunt prezentate luptând cu pieptul dezgolit, la fel ca mulți gladiatori bărbați. Ele par să nu poarte coifuri, deși este posibil ca artistul pur și simplu să nu le fi reprezentat, a scris Brunet.

Există și o statuetă a unei gladiatoare. Aceasta o arată ținând un pumnal scurt și curbat numit sica, un tip de armă folosit de un gladiator numit „thraex”. Asemenea basoreliefului, gladiatoarea nu poartă coif.

Cum erau selectate gladiatoarele?

Alfonso Mañas, cercetător la Universitatea din California, Berkeley, care a identificat statueta ca reprezentând o gladiatoare în 2011, a declarat într-un e-mail către Live Science că el suspectează că aspectul fizic juca un rol semnificativ în selecția gladiatoarelor. Mañas a notat că una dintre cele mai vechi surse care menționează gladiatoarele este Nicolaus din Damasc (care a trăit aproximativ între 64 î.Hr. și 4 d.Hr.), care a scris că femeile alese să lupte nu erau cele mai puternice sau cele mai pricepute, ci mai degrabă „cele mai frumoase”. Acest text indică faptul că persoana care sponsoriza concursul de gladiatori avea o influență considerabilă asupra alegerii femeilor care urmau să lupte.

Mañas a spus că referințele scrise se referă adesea la gladiatoare care apăreau în spectacole organizate de împărații romani. Folosirea gladiatoarelor era probabil un „spectacol foarte scump și exclusivist, asociat puternic cu împăratul, astfel încât era oferit în foarte puține ocazii”, a spus el.

Gladiatoarele erau probabil instruite să nu poarte coifuri, astfel încât chipurile lor să poată fi văzute de public, a spus Mañas. El suspectează, de asemenea, că li se interzicea să lupte până la moarte, menționând că niciuna dintre sursele scrise nu menționează vreo gladiatoare care să fi murit. Mai mult, nu s-a găsit nicio piatră funerară a unei gladiatoare, în ciuda celor peste 1.000 de pietre funerare de gladiatori bărbați documentate.

„La Roma, nimeni nu se aștepta ca o femeie să fie pricepută cu armele, curajoasă în luptă sau să fie nevoită să înfrunte moartea prin luptă”, a spus Mañas. Regulile și, eventual, armele erau probabil modificate într-o oarecare măsură pentru a reduce riscul de deces, a notat el.

