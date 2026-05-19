De ce s-a prăbușit Imperiul Roman?

Când Imperiul Roman era la apogeul său, puterea împăratului se întindea de la dealurile ploioase din nordul Angliei până la deșerturile aride ale Arabiei Saudite. Dar când au început lucrurile să meargă prost? De ce a căzut Roma?

Răspunsul, se pare, nu este deloc simplu. Unii susțin că jefuirea Romei în anul 410 d.Hr. de către vizigoți este un reper la fel de bun ca oricare altul pentru sfârșitul imperiului, în timp ce alții spun că abia în Evul Mediu dominația imperiului s-a încheiat cu adevărat.

În mare măsură, depinde despre care Romă antică vorbim. În anul 395 d.Hr., Imperiul Roman a fost împărțit în două, fiind administrat separat de atunci înainte ca Imperiul Roman de Apus, cu Roma drept capitală, și Imperiul Roman de Răsărit (Imperiul Bizantin), cu Constantinopolul (actualul Istanbul) drept capitală, potrivit HistoryHit.

„Tindem să-i considerăm pe bizantini un popor și un stat separat de romani, însă ei se numeau pe ei înșiși «Romanoi» și se vedeau ca cetățeni romani”, a spus Kristina Sessa, profesor asociat de istorie la Universitatea de Stat din Ohio, pentru Live Science.

Destinele acestor două jurisdicții au început inevitabil să se diferențieze. Imperiul Roman de Apus s-a fragmentat pe măsură ce diferite provincii au suferit degradări economice și politice la doar câteva decenii după separare. Între timp, Imperiul Roman de Răsărit a rămas relativ prosper timp de mai multe secole.

„Trebuie să distingem aceste traiectorii regionale diferite”, a declarat Sessa.

Occidentul s-a prăbușit din cauza unei pierderi lente și constante a controlului centralizat, uneori provocată de incursiunile triburilor barbare și alteori instigată de trădători din interiorul sistemului roman. Este greu de stabilit momentul exact în care Roma a pierdut controlul asupra unui anumit teritoriu, deoarece, spre deosebire de decolonizarea imperiilor din secolul al XX-lea, rareori existau documente sau declarații oficiale de independență.

Totuși, au existat bătălii decisive. Între anii 460 și 480 d.Hr., vizigoții reușiseră să cucerească părți importante din ceea ce este astăzi Franța. Cu toate acestea, declinul Romei occidentale a fost un proces gradual și vag definit, în care coloniile, una câte una, nu mai erau în mod realist sub influența unui împărat de la Roma. În schimb, liderii locali autonomi preluau tot mai mult controlul.

„În unele cazuri, aceștia erau uzurpatori romani”, care au folosit lovituri de stat pentru a prelua puterea, a spus Sessa.

În alte cazuri, aceste regiuni autonome erau conduse de așa-numite regimuri barbare. Însă barbarii — precum francii, saxonii și vandalii — nu erau pur și simplu jefuitori veniți din ținuturi străine care profitau de slăbiciunea Romei. Această interpretare le minimizează rolul.

„Harta aceea cu toate săgețile invadatorilor care intră în imperiu din exterior și îl cuceresc, prezentă adesea în manuale, este complet greșită”, a spus Sessa.

Mulți dintre barbari erau coaliții de soldați care colaborat cu Imperiul Roman timp de mai multe generații.

„Ei trăiseră și munciseră în interiorul Imperiului Roman, în numele Imperiului Roman, timp de decenii, dacă nu chiar secole”, a explicat Sessa.

Acest lucru le-a oferit barbarilor ocazia de a învăța tacticile și expertiza romană, pe care apoi le-au folosit împotriva imperiului, provocând o serie de înfrângeri militare devastatoare pentru romani.

„Frontiera romană nu era o graniță în sensul modern al statului-națiune. Era pur și simplu o regiune în care influența romană scădea treptat, iar oamenii circulau liber”, a spus ea.

În acest context, este ușor de înțeles cum frontiera romană se putea restrânge în timp.

„Fără un stat centralizat, taxele nu mai erau colectate regulat în majoritatea regiunilor din Vest, ceea ce, evident, afecta armata”, a explicat Sessa. Reducerea veniturilor din taxe făcea din ce în ce mai dificil pentru Roma să mobilizeze suficiente legiuni pentru a recuceri teritoriile ocupate de barbari.

Imperiul Roman de Răsărit a rezistat până în 1453

În timp ce Imperiul Roman din Europa Occidentală se prăbușea complet, romanii din Răsărit au continuat să reziste.

„Prin comparație, Estul a rămas consolidat și concentrat în jurul orașului Constantinopol”, a spus Sessa.

Totuși, căderea sa a venit în mod clar din cauza unei forțe invadatoare externe.

„În cursul secolelor al VII-lea și al VIII-lea, Imperiul de Răsărit a început să treacă printr-o fragmentare politică similară, însă de această dată vorbim despre armate și regimuri externe: perșii, slavii și arabii”, a adăugat ea.

Abia în 1453, când otomanii au cucerit și jefuit Constantinopolul, putem spune cu adevărat că Imperiul Roman a luat sfârșit.

Foto sus: „Cursul Imperiului: Distrugere”, pictură de Thomas Cole (1836) reprezentând căderea Imperiului Roman (© The Metropolitan Museum of Art, New York, SUA / Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...