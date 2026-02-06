Secretele Apeductului lui Valens: Cum aduceau bizantinii apă în Constantinopolul

Apeductele sunt exemple extrem de impresionante ale artei construcțiilor din Imperiul Roman.

Oamenii de știință de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (JGU) au investigat cel mai lung apeduct roman, Apeductul lui Valens, cu o lungime de 426 de kilometri, care alimenta Constantinopolul, și au descoperit modul în care această structură era întreținută. Se pare că apeductul fusese curățat de depunerile de carbonat cu doar câteva decenii înainte ca să fie abandonat, relatează phys.org.

Romanii erau preocupați de construirea infrastructurii pentru cetățenii Imperiului, ridicând nenumărate temple, teatre și amfiteatre, dar și o rețea densă de drumuri, precum și porturi și mine impresionante.

„Totuși, cea mai revoluționară realizare tehnică a Imperiului Roman constă în gestionarea apei, în special în apeductele sale de lungă distanță, care furnizau apă orașelor, băilor și minelor”, a declarat dr. Gül Sürmelihindi din cadrul grupului de geoarheologie al Universității din Mainz.

Apeductele nu au fost o invenție romană, dar în mâinile romanilor aceste construcții au fost dezvoltate și răspândite pe scară largă într-unul dintre cele mai mari imperii din istorie.

Aproape fiecare oraș din Imperiul Roman dispunea de o cantitate generoasă de apă proaspătă, în unele cazuri chiar într-un volum mai mare decât cel disponibil astăzi.

„Aceste apeducte sunt cunoscute în principal pentru podurile lor impresionante, precum Pont du Gard din sudul Franței, care se mai află și astăzi în picioare după două milenii. Însă ele sunt cu adevărat remarcabile prin modul în care au fost rezolvate problemele de construcție, care ar fi descurajante chiar și pentru inginerii moderni”, a declarat profesorul JGU Cees Passchier.

Până în prezent sunt cunoscute peste 2.000 de apeducte romane, iar multe altele așteaptă încă să fie descoperite. Studiul realizat de dr. Gül Sürmelihindi și echipa sa de cercetare se concentrează asupra celui mai spectaculos apeduct din perioada romană târzie: Apeductul lui Valens - sistemul de alimentare cu apă al Constantinopolului.

Depunerile de carbonat oferă indicii despre gestionarea apei în perioada bizantină

În anul 324 d.Hr., împăratul roman Constantin cel Mare a făcut din Constantinopol noua capitală a Imperiului Roman. Deși orașul se află la o intersecție geopolitică importantă a rutelor terestre și maritime, alimentarea cu apă dulce reprezenta o problemă. Prin urmare, a fost construit un nou apeduct pentru a alimenta Constantinopolul din izvoare situate la 60 de kilometri spre vest.

Pe măsură ce orașul s-a dezvoltat, sistemul a fost extins în secolul al V-lea, în timpul împăratului Valens, către izvoare aflate la 120 de kilometri de oraș, în linie dreaptă. Astfel, apeductul a ajuns la o lungime totală de cel puțin 426 de kilometri, devenind cel mai lung din lumea antică.

Apeductul lui Valens era alcătuit din canale boltite din zidărie, suficient de mari pentru a putea fi parcurse pe jos, construite din piatră și beton, 90 de poduri mari și numeroase tuneluri de până la 5 kilometri lungime.

Sürmelihindi și echipa sa au studiat depunerile de carbonat din acest apeduct, adică depunerile de calcar formate în apa curgătoare, care pot oferi informații importante despre gestionarea apei.

Cercetătorii au descoperit că întregul sistem de apeducte conținea doar depuneri subțiri de carbonat, corespunzătoare unei perioade de aproximativ 27 de ani de utilizare. Totuși, din analele orașului se știe că sistemul de apeducte a funcționat timp de peste 700 de ani, cel puțin până în secolul al XII-lea.

„Acest lucru înseamnă că întregul apeduct trebuie să fi fost întreținut și curățat de depuneri în timpul Imperiului Bizantin, chiar și cu puțin timp înainte de a înceta să mai funcționeze”, a explicat Sürmelihindi. Depunerile de carbonat pot bloca complet alimentarea cu apă și trebuie îndepărtate periodic.

Canale duble construite pe o distanță de 50 de kilometri

Deși apeductul este de origine romană târzie, carbonatul găsit în canal datează din Evul Mediu bizantin. Acest fapt i-a determinat pe cercetători să se gândească la posibile strategii de curățare și întreținere, deoarece curățarea și repararea unui canal de 426 de kilometri ar fi însemnat imposibilitatea utilizării acestuia timp de săptămâni sau luni, în condițiile în care populația orașului depindea de alimentarea cu apă.

Ulterior, ei au descoperit că 50 de kilometri din partea centrală a sistemului de alimentare cu apă sunt construiți sub forma unor canale duble, cu un canal de apeduct deasupra celuilalt, care se intersectează pe poduri cu două niveluri.

„Este foarte probabil ca acest sistem să fi fost conceput pentru a permite operațiuni de curățare și întreținere. Ar fi fost o soluție costisitoare, dar practică”, a declarat Passchier.

Din păcate pentru echipa de cercetare, nu mai este posibilă studierea exactă a modului de funcționare a sistemului. Unul dintre cele mai impunătoare poduri, cel de la Ballıgerme, a fost aruncat în aer cu dinamită în anul 2020 de către căutători de comori, care au crezut în mod eronat că ar putea găsi aur în ruine.

Foto sus: Apeductul lui Valens în fotografii de epocă (© Flickr / Salt Research)

Mai multe pentru tine...