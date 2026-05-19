Vernisajul expoziției „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București găzduiește miercuri, 20 mai, de la ora 17:00, la Palatul Suțu, vernisajul expoziției temporare „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei”.

Expoziția aduce în prim-plan lumea fascinantă a dacilor și a fortificațiilor lor impresionante, privite prin lentila descoperirilor arheologice spectaculoase. Cetatea, cu locurile sale sacre, se afla în centrul acestei lumi, unde elitele războinice ale dacilor mijloceau relația dintre sacru și profan, într-un spațiu unde zeii erau aproape, informează Muzeul Municipiului București.

Conform sursei citate, sunt ilustrate trei cetăți importante din sud-vestul Transilvaniei: Cugir, Căpâlna și Piatra Craivii, iar prin intermediul panourilor explicative, complementare artefactelor pe care sunteți invitați să le admirați, am încercat să le spunem povestea.

Expoziția este o incursiune în universul impresionant al dacilor, întemeietori ai acestor formidabile cetăți, ridicate pe culmi și vârfuri de munte, a mormintelor lor cu panoplii de arme impresionante și a obiectelor din aur și argint menite să le ilustreze puterea, credințele și prestigiul ca războinici-aristocrați peste veacuri.

La vernisaj vor lua cuvântul:

Dr. Dan Pîrvulescu – Director, Muzeul Municipiului București

Dr. Emanuel Petac – Președinte, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor

Dr. Adrian Majuru – Manager, Muzeul Municipiului București

Dr. habil. Aurel Rustoiu – curator expoziție, Cercetător, Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române Cluj-Napoca

Dr. Gabriel Rustoiu – Manager, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Dr. Sorin Cleșiu – curator expoziție, Arheolog, Muzeul Municipiului București

Proiectul este organizat de Muzeul Municipiului București în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca.

Expoziția „Lumea cetăților dacice: Oameni, eroi și zei” va fi deschisă la Palatul Suțu (bd. I.C. Brătianu nr. 2, București) în perioada 20 mai 2026 - 11 octombrie 2026. Program de vizitare: miercuri–duminică, 10:00–18:00 (ultima intrare la 17:30). Bilete: 30 lei - adulți | 15 lei - elevi, studenți, pensionari.

