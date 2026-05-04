Expoziția „Brâncuși, drumul către universalitate”, deschisă la ICR Stockholm

Institutul Cultural Român (ICR) de la Stockholm, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Suediei, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu și Primăria Municipiului Târgu Jiu, organizează evenimentul „Brâncuși, drumul către universalitate", o expoziție de fotografie documentară însoțită de proiecții și de o prelegere, dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului român Constantin Brâncuși.

Deschiderea pentru public a expoziției a avut loc în data de 1 mai 2026 la sediul ICR Stockholm, în prezența cercetătoarei Maria Stamate, brâncușolog, și a viceprimarului orașului Târgu-Jiu, Adrian Tudor, informează un comunicat al Institutului Cultural Român.

Expoziția, curatoriată de Oana Șomănescu, valorifică documente și fotografii (1937-1938) din Arhiva Sorana Georgescu-Gorjan, reconstituind procesul de realizare a Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu – Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana fără Sfârșit. Publicul este invitat să descopere nu doar opera finală, ci și parcursul creației, într-o formulă accesibilă și relevantă pentru sensibilitatea contemporană. Un element distinct îl constituie include prezentarea, sub formă de reproduceri, a unor fotografii realizate chiar de Brâncuși în atelierul său, care evidențiază preocuparea artistului pentru construcția imaginii propriei opere și anticipează practicile vizuale moderne.

Programul este completat de proiecția a două materiale video despre realizarea Ansamblului monumental „Calea Eroilor“ de la Târgu Jiu, recent inclus în patrimoniul mondial UNESCO, și de prelegerea „Treptele devenirii artistice ale unui român de geniu – Constantin Brâncuși", susținută de Maria Stamate, care va integra evenimentul într-un cadru educațional și academic.

Marcarea Anului Brâncuși la Stockholm are o semnificație cultural-diplomatică aparte, fiind integrată în contextul aniversării a 80 de ani ai Majestății Sale Regele Carl XVI Gustaf al Suediei, prilej cu care Familia Regală a României va efectua o vizită în Regatul Suediei. Invitația adresată Familiei Regale a României de a vizita expoziția conferă evenimentului o dimensiune simbolică de înalt nivel, consolidând rolul culturii în dialogul bilateral româno-suedez.

Recunoscut în întreaga lume, Constantin Brâncuși reprezintă un reper esențial în evoluția sculpturii secolului XX, opera sa depășind granițele patrimoniului național și înscriindu-se în patrimoniul cultural universal. Prin creația sa, artistul a redefinit limbajul sculptural, mutând accentul de la reprezentare la esență, de la figurativ la simbol, deschizând astfel drumul artei contemporane și contribuind la configurarea unui dialog cultural între tradiție și modernitate, între Europa de Est și Europa Occidentală.

Prin acest eveniment, ICR Stockholm își propune nu doar comemorarea unui artist emblematic, ci și promovarea contribuției României la nașterea modernității artistice europene, consolidând în același timp dialogul cultural româno-suedez. Evenimentul urmărește creșterea vizibilității culturii române în spațiul nordic, precum și atragerea unui public divers printr-un format interdisciplinar. Proiectul va continua prin valorificarea vizibilității generate de această manifestare și prin itinerarea expoziției și în alte țări scandinave.

Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR Stockholm până la 28 mai 2026.

Mai multe pentru tine...