Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: Facebook / Muzeul de Etnografie Brașov

Povestea lânii care a construit orașe

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 1 mai 2026

Orașe precum Brașovul și Sibiul nu ar fi devenit ceea ce sunt astăzi fără comunitățile puternice de crescători de oi din jurul lor. De-a lungul secolelor, între păstorii români și meșteșugarii din burgurile săsești s-a creat o veritabilă simbioză economică: primii ofereau materia primă, iar ceilalți o transformau în produse de valoare.

În acest context, oaia țurcană, robustă și perfect adaptată mediului montan, avea un rol esențial. De la ea se obțineau lână, piei, lapte și carne, însă adevărata comoară era lâna, cea care susținea o întreagă rețea de meșteșuguri și activități economice, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel, din lâna și pieile de oaie se nășteau bresle și meserii diverse, de la tăbăcari, cojocari și blănari, la țesători, vopsitori și croitori, dar și pălărieri, găitănari, măcelari, hangii și negustori, toate contribuind la dezvoltarea și dinamica vieții urbane.

Privind în ansamblu, aceste ocupații demonstrează importanța esențială a lânii în economia orașului. Cu atât mai mult astăzi, când această resursă valoroasă riscă să fie uitată, devine important să-i redescoperim potențialul, precizează sursa citată.

Expoziția „Ecologia Lânii – de la universul Mioriței și păstoritul tradițional la utilizări contemporane”, deschisă la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului (Piața Sfatului, nr. 15), invită publicul să urmărească drumul lânii, de la stână la design contemporan, o tradiție care a contribuit la construirea orașelor. Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului este deschis de miercuri până duminică, între orele 9:00–17:00.

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Plăcuțe de identificare și obiecte personale ale soldaților români de la Stalingrad - Cotul Donului
WhatsApp Image 2026 04 30 at 09 13 52 (1) jpeg
📁 Carte
Editura Neverland: „Marile imperii ale lumii” – o călătorie editorială fascinantă prin marile forțe istorice care au modelat lumea de azi
Salonul de benzi desenate „Generațiile PIF”, la Casa Filipescu-Cesianu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Salonul de benzi desenate „Generațiile PIF”, la Casa Filipescu-Cesianu
turneu jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Turneul Național de Educație Istorică dă startul noului sezon 2026
Afis Catalog Foi volante 2026 nou 724x1024 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română