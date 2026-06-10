Grigorescu, artistul recordurilor, și Tonitza, maestrul nudului, conduc Licitația de Vară Artmark

Casa de Licitații A10 by Artmark, organizatoarea celor mai importante licitații de patrimoniu din România, anunță lansarea catalogului Licitației de Vară și o expoziție extraordinară cu marii maeștri la Oradea.

În centrul atenției se află Nicolae Grigorescu, artistul cu cele mai spectaculoase rezultate din piața de artă românească. Cinci capodopere rara avis ce îi poartă semnătura, selectate din colecții private, reintră în circuitul expozițional cu ocazia acestui eveniment. Între acestea se remarcă „Țărăncuță în cerdac”, aparținând celebrului ciclu de la Câmpina, care a generat de-a lungul timpului adjudecările-record ale maestrului în piața de artă. Opera are în actualul eveniment Artmark prețul de pornire de 30.000 de Euro. Selecția este completată de o delicată compoziție florală intitulată „Nalbe” și de un „Boulean pe drum” (Ghiocel)”, exemple remarcabile ale perioadei sale de maturitate artistică — ambele picturi de la 20.000 de Euro.

Licitația de Vară Artmark aduce și două nuduri semnate Nicolae Tonitza, un „Nud” din anii ’20, de mici dimensiuni (de la 3.000 de Euro), și „Nud” din anii ’29-’30, perioadă considerată a fi apogeul creației artistului (operă de mari dimensiuni, care vine dintr-o renumită colecție de artă, cea a regizorului Sică Alexandrescu, și are prețul de pornire de 65.000 de Euro). Tema nudului ocupă un loc privilegiat în opera lui Tonitza, fiind una dintre cele mai apreciate expresii ale modernismului românesc și una dintre cele mai căutate de colecționari. Nicolae Tonitza se numără printre pictorii care „au dominat prima jumătate a secolului XX și care au făcut din tablourile cu nuduri un gen independent al picturii”, nota criticul de artă Mircea Deac.

Dincolo de rolul său în dezvoltarea pieței de artă, Artmark continuă și una dintre cele mai importante misiuni culturale din România: accesul liber la patrimoniu. Toate operele pot fi admirate gratuit în expoziția deschisă la Palatul Cesianu-Racoviță, sediul Galeriilor Artmark, devenit în ultimii ani un veritabil palat al culturii și unul dintre cele mai vizitate spații dedicate artei din București. Expozițiile pot fi accesate zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.

În avanpremiera Licitației de Vară, ce va avea loc în seara zilei de 18 iunie, Artmark prezintă o selecție importantă de capodopere la Oradea, în cadrul unei expoziții extraordinare organizate la Casa Darvas–La Roche. Vernisajul, realizat în parteneriat cu Oradea Heritage — Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, are loc în data de 3 iunie, de la ora 18:00, și va include o prezentare specială susținută de Horia-Roman Patapievici, scriitor, cercetător privat în istoria ideilor și președintele grupului Artmark. Expoziția din Oradea este deschisă publicului în perioada 3-4 iunie, în intervalul 10:00-18:00.

„Artmark oferă un acces nemijlocit la educație, prin expunere, nu doar prin discurs. Este singurul loc din România unde, an de an, sunt expuse peste 10.000 de opere, atrase din colecții private. Este o expoziție continuă — de artă clasică, modernă și contemporană românească și europeană, care aduce în fața publicului numeroase capodopere, pe care rulajul la nivel național al activității noastre intense îl impune. De zece ani de când sunt la Artmark am văzut mai multe picturi decât dacă aș fi fost la toate muzeele din țară, imaginând că aș fi putut vedea și tot ceea ce se află în depozitele lor. Profitați de acest lucru, ca să vedeți ce artă de calitate au românii”, declară Horia-Roman Patapievici.

Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor (Oradea Heritage) valorifică patrimoniul cultural și arhitectural al orașului Oradea prin restaurarea și animarea unor clădiri emblematice. Activitatea fundației pune un accent puternic pe componenta artistică, prin organizarea de expoziții de artă contemporană, concerte și alte evenimente culturele găzduite la obiectivele pe care le are în administrare: Casa Darvas–La Roche, Sinagoga Neologă Sion, Muzeul Istoriei Evreilor, Templul Francmasoneriei, respectiv Turnul Primăriei Oradea. Cel mai nou spațiu administrat de fundație este NOCA — New Oradea Contemporary Art, noul centru dedicat artei contemporane, care contribuie la dezvoltarea scenei artistice din Oradea și la apropierea publicului tânăr de cultură și creație contemporană.

Pot participa la licitațiile Artmark, și la Palat, dar și pe Platforma Artmark Live, toți cei care au un cont activ de colecționar, deschis gratuit pe artmark.ro, pe site-ul casei, aici (https://www.artmark.ro/ro/inregistrare).