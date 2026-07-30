„Sub semnul istoriei“. Școala de vară pentru bursierii Academiei Române

Academia Română a organizat în perioada 20-24 iulie 2026 cea de-a cincea ediție a Școlii de vară „Sub semnul istoriei“, dedicată elevilor care au obținut bursă de merit din partea Academiei Române, pentru anul școlar 2026-2027.

Școala a avut loc, la fel ca în anii precedenți, la Centrul de Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat, din localitatea General Berthelot, județul Hunedoara, entitate ce aparține Academiei Române, informează un comunicat al instituției.

Conform sursei citate, școala de vară „Sub semnul istoriei” este un proiect dezvoltat de Academia Română în cadrul programului „Academia Română în dialog cu tinerii”, prin care oferă, în fiecare an, 10 burse pentru elevi cu venituri reduse, selectați pe baza rezultatelor obținute la olimpiadele naționale și internaționale. Bursele oferite de Academia Română au o valoare de 1.000 de lei pe lună, existând posibilitatea ca după un an să fie prelungite pentru toți elevii care obțin în continuare rezultate școlare bune și fac performanță.

Înainte de începerea efectivă a finanțării, în luna septembrie, cei 10 elevi selectați pentru bursă beneficiază timp de cinci zile de o tabără gratuită, Școala de vară „Sub semnul istoriei”, pe care Academia Română le-o asigură la proprietatea sa din Țara Hațegului, cunoscută mai ales cu numele Conacul Berthelot.

La această a cincea ediție au participat 8 din cei 10 elevi bursieri, provenind din licee și colegii din întreaga țară, precum și două eleve invitate din Republica Moldova.

Deschiderea oficială a avut loc marți, 21 iulie 2026, și a fost onorată de prezența acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, și acad. Nicolae Zamfir, vicepreședinte al Academiei. Profesorul Marius Andruh le-a vorbit elevilor despre parcursul istoric al Academiei Române, care a împlinit recent 160 de ani de la fondare, și despre rolul pe care instituția noastră îl are în dezvoltarea culturii și științei din România. La eveniment au participat, de asemenea, conf. univ. Sorina Paula Bolovan, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, și oficialități locale și județene.

Ca în fiecare an, profesorul universitar Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și coordonatorul Școlii de vară, a pregătit și pentru această a cincea generație de bursieri ai Academiei un program variat, alcătuit din prelegeri academice pe teme istorice, vizite la cele mai cunoscute obiective culturale ale Țării Hațegului, activități sportive și recreative.

Conacul Berthelot – sediul Centrului de Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat al Academiei Române

Conacul Berthelot – scurtă istorie. În 1922, la propunerea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, Parlamentul României a oferit în dar generalului Henri Mathias Berthelot (1861-1931), conacul din Fărcădinul de Jos, ce aparținuse familiei Nopcea, în semn de recunoștință pentru contribuția esențială la refacerea și reorganizarea armatei române, ca șef al Misiunii Militare Franceze în România în timpul Primului Război Mondial.

Decorat cu cele mai înalte distincții ale statului român și declarat cetățean de onoare al României, generalul Berthelot a fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1926. În același an, generalul a decis să se reîntoarcă în Franța și a donat Academiei Române conacul, împreună cu domeniul pe care se afla. La câțiva ani după instalarea regimului comunist, în 1948, imobilul a fost naţionalizat și transformat în sediu de C.A.P., patrimoniul său fiind jefuit și risipit.

După 1989, Conacul a suferit un avansat proces de degradare. Odată cu recuperarea lui de către Academia Română, a fost reabilitat și introdus în circuitul științific. Inaugurat la 12 octombrie 2010, actualul conac ce poartă numele generalului adăpostește Centrul de dezvoltare durabilă „Țara Haţegului - Retezat“ al Academiei Române, fiind dotat cu sală de conferinţe, laboratoare de cercetare și spații de cazare.

Foto: Școala de vară pentru bursierii Academiei Române (© Andreea Beatrix Pantiloi, specialist comunicare și relații publice, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române)

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