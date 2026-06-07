Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului

Exponatul lunii iunie la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva este o ceașcă ceramică din Epoca Bronzului, restaurată de specialiștii instituției.

Piesa arheologică expusă a fost descoperită pe raza localității Vețel cu ocazia descărcării de sarcină când a fost construită calea ferată de mare viteză. Este vorba o ceașcă datată în Epoca Bronzului târziu, relatează Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, materialul arheologic a fost adus în laboratorul muzeului, supus unei analize amănunțite, sortat, cercetat din punct de vedere fizic și chimic în vederea stabilirii deteriorărilor, cauzelor degradării și a gradului de fragilizare.

→ Imaginea 1/5: Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)

„După examinarea macroscopică urmată de curățirea grosieră a materialului arheologic am identificat fragmente ce aparțineau unei cești care au intrat în procesul de restaurare.

Referitor la tehnică, vasul a fost realizat manual, dintr-o pastă fină de culoarea ocru deschis, spre fund cu urme de ardere ulterioară, posibil un incendiu. Buza este răsfrântă, iar pe alocuri la distanțe egale se găsesc trei bumbi de mici dimensiuni în jurul cărora se află trei semicercuri inegale. Toarta este semiînălțată, din care lipsește circa 80%.

Dimensiunea vasului este de 8 cm înălțime, 14 cm diametrul maxim al buzei.

Toate fragmentele au fost tratate împreună pentru îndepărtarea depunerilor și a solului cu o emulsie apoasă de detergent anionic facilitând acțiunea tensioactivă de suprafață. S-a folosit baia cu ultrasunete.

Materialul ceramic a fost supravegheat permanent, iar după îndepărtarea depunerilor s-a trecut la neutralizarea în băi succesive de băi cu apă demineralizată.

Procesul de întregire a formei s-a efectuat prin completarea lacunelor cu ipsos de modelaj pe suport de plastilină. Surplusul de material a fost îndepărtat cu spatule și bisturiu și finisarea a fost realizată cu șmirghel cu diverse granulații .

Integrarea cromatică a obiectului s-a efectuat cu culori pe bază de apă prin pensulări repetate, la final am aplicat un strat de aracet pentru impermeabilizare și stabilizarea culorii.

Restaurarea și conservarea acestei ceșcuțe se încadrează în seria de piese datate în perioada bronzului târziu, obiecte foarte des întâlnite pe raza județului Hunedoara iar importanța restaurării acestui gen de piese este datorat numărului redus de obiecte restaurate aflate în colecția Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva”, precizează sursa citată.

Datarea și descrierea au fost realizate de arheolog dr. Cătălin Rișcuța, responsabil șantier. Restaurarea a fost efectuată de expert restaurator metal, ceramică Ioana Popițiu.

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