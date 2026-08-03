Congresul Mondial de Studii Siriace, organizat pentru prima dată în România

Organizat pentru prima dată în România, în perioada 3-7 august 2026, Congresul Mondial de Studii Siriace propune ca temă centrală a celei de-a XIV-a ediții „Pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului material și spiritual”.

Academia Română este coorganizator a celei de-a XIV-lea ediții a Congresului Mondial de Studii Siriace, amplă manifestare științifică ce va reuni la București peste 400 de specialiști din 33 de țări și 176 de universități prestigioase din întreaga lume, informează un comunicat al Academiei Române.

Organizator principal este Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii, sub coordonarea dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa, director general al Institutului Levant și cercetător în cadrul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române.

Deschiderea lucrărilor va avea loc la Palatul Parlamentului și este onorată de prezența academicianului Wilhelm Dancă, reputat filosof și teolog, vicepreședinte al Academiei Române și membru al Secției de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie. Între conferențiarii principali invitați se află specialiști de prestigiu de la mari universități din întreaga lume: Kevin van Bladel (Yale University), Aaron Michael Butts (University of Hamburg), Françoise Briquel-Chatonnet (French National Centre for Scientific Research, Paris), Valentina Duca (Hebrew University of Jerusalem), George Kiraz (Institute for Advanced Study Princeton), Salam Rassi (University of Edinburgh), Alberto Rigolio (Durham University), Columba Andrew Stewart (Hill Museum & Manuscript Library, Collegeville), Jack Tannous (Princeton University), David G.K. Taylor (University of Oxford).

Comunicările științifice prezentate vor aborda o gamă variată de subiecte privind tradiția siriacă și arabă creștină, incluzând transmiterea și conservarea manuscriselor ce conțin texte de exegeză biblică, asceză, filocalie, surse importante pentru filologie, izvoare ale dreptului canonic și civil receptate în școlile de gândire orientale, tratate de teologie, perspective interreligioase și interconfesionale ample, texte de retorică, filosofie și științe conexe.

„Studiile siriace și arabe creștine reprezintă o cheie fundamentală pentru înțelegerea trecutului cultural și intelectual al Orientului Mijlociu, iar cultura creștină siriacă reprezintă unul dintre cele mai valoroase filoane ale tradiției literare răsăritene. Această moștenire a fost perpetuată prin intermediul celui mai bogat patrimoniu răsăritean de manuscrise siriace, care constituie un depozitar excepțional al memoriei spirituale și culturale a creștinismului oriental. Conflictele din ultimele decenii au pus în lumină vulnerabilitatea patrimoniului de manuscrise și a artefactelor bisericești, afectând identități colective și valori spirituale de neînlocuit. Protejarea acestui patrimoniu este, așadar, o responsabilitate morală și strategică”, susține dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa, președintele Congresului.

Relația culturii române cu această zonă are rădăcini istorice. În diferite epoci, România s-a constituit, în momente-cheie, într-un veritabil depozitar al patrimoniului siriac și arab creștin, contribuind la conservarea și transmiterea acestuia. Durabilitatea legăturilor culturale este demonstrată de existența a sute de manuscrise arabe conservate la Biblioteca Academiei Române.

Acțiunile de protejare și promovare a patrimoniului acestor comunități se aliniază cu obiectivele Uniunii Europene privind incluziunea culturală, pluralismul și respectul pentru diversitate, contribuind totodată la sprijinirea continuității identitare a acestor grupuri cu o cultură ancestrală din țări precum Liban, Israel, Palestina, Siria, Egipt, Irak, Iran și statele din Golf.

Cu acest prilej va avea loc, simultan, și Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine, ediția a XII-a. Ambele evenimente se vor desfășura sub egida Parlamentului României.

Programul congresului este disponibil accesând acest link.

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