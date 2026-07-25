Drumuri care par să nu ducă nicăieri, descoperite în apropierea unui fort misterios din Epoca Fierului

O echipă de arheologi și studenți de la Universitatea din Birmingham au început cercetările la un rar fort de câmpie din Epoca Fierului, situat în comitatul Shropshire din Marea Brianie, pentru prima dată după anii 1980.

Cunoscut sub numele de Wall Camp, în apropiere de Telford, în satul Kynnersley, situl reprezintă unul dintre cele mai mari și mai bine conservate exemple de „fort de mlaștină” construit în zonă joasă, un tip de fortificație întâlnit foarte rar în Marea Britanie. Acesta include o serie de structuri enigmatice, printre care drumuri înălțate („causeways”) care par să nu ducă nicăieri, informează un comunicat al Universității din Birmingham.

În mod obișnuit, forturile din Epoca Fierului erau construite pe vârfurile dealurilor. Wall Camp, însă, este amplasat pe o insulă ușor înălțată, înconjurată de până la cinci inele concentrice de valuri de pământ, în regiunea Weald Moors – o zonă care odinioară era acoperită de păduri mlăștinoase și care astăzi este teren agricol amenajat pe foste turbării drenate.

Peste 60 de studenți au participat la prima campanie de săpături, desfășurată timp de trei săptămâni în luna iunie. Ei au deschis trei secțiuni de cercetare pentru a studia planul sitului, vestigiile antice și arhitectura acestuia, inclusiv valurile defensive din Epoca Fierului, o intrare elaborată și șanțuri artificiale care nu seamănă cu niciun alt sit cunoscut din acea perioadă.

Proiectul, coordonat de experți ai Universității din Birmingham în colaborare cu Historic England, urmărește să descopere modul în care funcționa situl și de ce caracteristicile sale contrazic înțelegerea convențională a așezărilor din Epoca Fierului.

„Săpăturile anterioare au scos la iveală locuințe circulare din Epoca Fierului, ceramică asociată rețelelor regionale de comerț cu sare și o rară mărgea albastră din sticlă, realizată cu o măiestrie excepțională. Cu toate acestea, multe dintre cele mai importante întrebări privind situl rămân fără răspuns. Când a fost construit Wall Camp? De ce s-a investit atât de multă muncă în ridicarea uriașelor sale fortificații de pământ? Ce rol au avut zonele umede din jur în utilizarea și semnificația monumentului?”, a declarat, în comunicatul citat, dr. Theo Reeves, lector în arheologie la Universitatea din Birmingham.

Ferma actuală este construită peste vestigiile unor locuințe din Epoca Fierului

În prezent, situl este ocupat de Wall Farm, proprietatea Georginei Edge, a cărei familie crește animale și cultivă pământul aici de generații întregi. Clădirea principală a fermei este construită peste rămășițele unor locuințe circulare din Epoca Fierului și ar putea conserva dovezi ale unei așezări medievale necunoscute până acum.

Săpăturile fac parte dintr-o nouă colaborare de cercetare pe o perioadă de 10 ani, în cadrul căreia monumentul protejat va deveni noua bază a școlii de teren în arheologie a universității.

Foto sus: Săpături arheologice la Wall Câmp (© University of Birmingham)

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