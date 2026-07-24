Cetatea Noviodunum își dezvăluie istoria ascunsă sub straturile de pământ

Campania arheologică 2026, desfășurată în sectorul Așezarea Civilă Est al sitului Cetatea Noviodunum (Isaccea, jud. Tulcea), a adus noi informații importante despre evoluția uneia dintre cele mai importante așezări antice de pe malurile Dunării, anunță Direcția Patrimoniu Digital, din cadrul Institutului Național al Patrimoniului.

Cercetările desfășurate timp de trei săptămâni au fost realizate de Institutul Național al Patrimoniului, în parteneriat cu ICEM Tulcea.

„În această campanie au fost cercetate două morminte, aparținând unui adult și unui copil; au fost identificate numeroase activități antropice desfășurate în sit de-a lungul timpului și au fost recuperate și inventariate sute de descoperiri arheologice, incluzând ceramică, monede, obiecte din fier, bronz, sticlă și os, materiale de construcție, resturi faunistice și probe de sol.

Un rezultat deosebit îl reprezintă identificarea, la peste 4 metri adâncime, a unei structuri din piatră și mortar, datată în secolul I p.Chr., cea mai timpurie amenajare surprinsă în acest sector. Cercetarea confirmă, totodată, existența unor niveluri care acoperă atât perioada romană timpurie, cât și epoca medievală timpurie (secolele X–XIII).

Pe lângă cercetarea arheologică propriu-zisă, campania a inclus documentarea digitală prin scanare 3D a profilurilor, a suprafeței cercetate și a unor complexe și descoperiri, contribuind la conservarea și valorificarea patrimoniului prin tehnologii moderne.

Fiecare campanie desfășurată la Noviodunum completează povestea acestui sit excepțional și contribuie la o mai bună înțelegere a vieții din zona Dunării, unde comunități romane și medievale au lăsat urme care continuă să fie descoperite și interpretate.

Mulțumiri întregii echipe pentru profesionalism, dedicare și efortul depus în această campanie, precum și partenerilor noștri de la ICEM Tulcea, în mod special domnului dr. Aurel-Daniel Stanica, responsabilul științific al sitului arheologic Cetatea Noviodunum”, scrie Direcția Patrimoniu Digital – cIMeC, pe pagina de Facebook a instituției.

1/12 Cercetări arheologice la Noviodunum (© Facebook / Direcția Patrimoniu Digital - cIMeC)

Despre situl arheologic Noviodunum

Complexul Arheologic Cetatea Isaccea–Noviodunum este un sit pluristratificat, situat pe un promontoriu la malul drept al Dunării, în dreptul kilometrului 65, la aproximativ 2 km de centrul orașului Isaccea, în punctul Eski-kale (Pontonul Vechi). Poziția strategică, în apropierea ultimului vad de trecere al Dunării înainte de Deltă, a permis controlul navigației și supravegherea drumurilor comerciale dintre nordul Dobrogei, sudul Basarabiei și stepele nord-pontice.

Mai multe pentru tine...