Cetatea Carsium și-a schimbat înfățișarea / FOTO

La un an de la inaugurarea proiectului de restaurare, conservare și valorificare turistică derulat de Consiliul Județean Constanța, cetatea de la Hârșova își dezvăluie, în aceste zile, o nouă imagine, anunță Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

„Cu sprijinul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în urmă cu câteva luni a început procesul de relocare a pieselor aflate în colecția Muzeului Carsium, în prezent în curs de transfer către Ansamblul „Vasile Cotovu” (vechea școală construită în anul 1902). Câteva zeci de fragmente de arhitectură antică și medievală, descoperite încă de la începutul secolului al XX-lea, fragmente de inscripții, borne miliare romane și alte vestigii au fost amplasate de-a lungul traseelor de vizitare din sit.

Acest demers sporește valoarea turistică a cetății și permite o înțelegere mai bună a rolului și locului ocupat de fortificație în cei aproape două mii de ani de evoluție economică, militară, politică și cultural-spirituală la Dunărea de Jos.

În același timp, colectivul care își desfășoară activitatea la Cetatea Carsium își propune să implementeze un program ambițios destinat atragerii publicului local și implicării acestuia în activitățile de promovare și valorificare a istoriei noastre”, scrie Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, pe pagina de Facebook a instituției.

→ Imaginea 1/6: Cetatea Carsium (© Facebook / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

Cetatea Carsium, în prezent Hârșova, județul Constanța) este una dintre cele mai importante fortificații de pe limesul dunărean al Imperiului Roman. Amplasată într-un punct strategic de control al vadului de trecere peste Dunăre, cetatea își are originile într-o așezare getică, peste care romanii au ridicat un castru militar în a doua jumătate a secolului I d.Hr. Numele „Carsium”, de origine tracă, este menționat în numeroase izvoare antice, precum Tabula Peutingeriana, Itinerarium Antonini și Notitia Dignitatum.

În anul 103 d.Hr., în timpul împăratului Traian, fortificația a fost consolidată cu ziduri de piatră, devenind parte a sistemului defensiv roman de la Dunărea de Jos. De-a lungul secolelor, Carsium a fost distrusă și refăcută de mai multe ori, în urma atacurilor goților, hunilor și altor populații migratoare, fiind restaurată în epoca romano-bizantină de împărați precum Dioclețian, Constantin cel Mare și Iustinian.

Cetatea a continuat să fie utilizată și în Evul Mediu, când a fost integrată în sistemele defensive bizantine și ulterior otomane. Astăzi, ruinele sale păstrează vestigii ale mai multor etape de construcție și reprezintă un important monument istoric și arheologic al Dobrogei.

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