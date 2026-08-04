Monument funerar roman descoperit în necropola orașului antic Emona (© (Ne)odkrita arheologija Ljubljane)

Un monument funerar roman unic, descoperit de arheologi în necropola orașului antic Emona

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 4 august 2026

Săpăturile arheologice desfășurate în necropola nordică a anticului oraș roman Emona, aflat sub actualul oraș Ljubljana, capitala Sloveniei, au dus la descoperirea unui monument funerar de o importanță excepțională, considerat de specialiști un exemplar fără precedent în Peninsula Balcanică. Cercetările au loc în zona intersecției Potniški Center, unde lucrările de infrastructură impun un ritm accelerat al intervențiilor arheologice.

Săpăturile arheologice au scos la iveală un sector remarcabil de bine conservat al necropolei nordice a coloniei romane Emona, întemeiată în secolul I d.Hr. și situată într-un punct strategic al provinciei romane Pannonia, informează La Brujula Verde.

Arheologii au recuperat numeroase vestigii care oferă informații noi despre practicile funerare și viața cotidiană a locuitorilor orașului. Starea excepțională de conservare a sitului a depășit așteptările cercetătorilor, care nu anticipau descoperiri de asemenea amploare în această zonă.

Cea mai importantă descoperire este un monument funerar din piatră, găsit într-un șanț aflat de-a lungul drumului roman care lega Emona de Celeia (actualul Celje). Prăbușirea monumentului în șanț, probabil încă din Antichitate, l-a protejat atât de factorii naturali, cât și de eventualele distrugeri sau jafuri ulterioare.

Deși monumentul s-a spart în numeroase bucăți, acesta este într-o stare de conservare remarcabilă. Conservatorii au început deja lucrările de stabilizare pentru a preveni deteriorarea suplimentară înainte de extragerea și transportul său într-un laborator specializat de restaurare.

Primele examinări efectuate de specialiști în epigrafie și sculptură funerară romană indică faptul că monumentul nu are echivalent cunoscut în Slovenia. Originalitatea sa constă atât în caracteristicile formale, cât și în iconografia reprezentată, elemente care vor putea fi analizate în detaliu numai după restaurare.

Monument funerar roman descoperit în necropola orașului antic Emona (© (Ne)odkrita arheologija Ljubljane)
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Monument funerar roman descoperit în necropola orașului antic Emona (© (Ne)odkrita arheologija Ljubljane)

Cercetările viitoare vor permite identificarea tipului de piatră, a tehnicilor de sculptură și a eventualelor analogii cu alte monumente din Imperiul Roman. Dacă inscripția se va dovedi lizibilă, aceasta ar putea oferi informații despre identitatea persoanei comemorate și despre data ridicării monumentului.

Importanța sitului depășește valoarea monumentului în sine. Conservarea excepțională a acestui sector al necropolei contribuie semnificativ la înțelegerea organizării peisajului funerar din jurul Emonei, unde mormintele și monumentele comemorative erau amplasate de-a lungul drumurilor de acces către oraș, formând adevărate „orașe ale morților”.

Poziția monumentului indică faptul că acesta s-a prăbușit în Antichitate, posibil în urma unui cutremur sau a instabilității terenului, fiind apoi acoperit rapid de sedimente care i-au asigurat conservarea.

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