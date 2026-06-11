Un impresionant monument funerar preistoric, descoperit la Băicoi / FOTO

O descoperire arheologică remarcabilă a fost făcută în această perioadă la Băicoi, în cadrul cercetărilor desfășurate de specialiștii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Începând cu a doua jumătate a lunii mai, arheologii muzeului investighează două movile funerare din epoca bronzului aflate în zona intersecției DN1 (DE 60) cu DJ 215, acolo unde urmează să fie realizată o importantă investiție rutieră.

Cercetările au debutat la tumulul cunoscut sub numele de „Movila Vulpii”, un impresionant monument funerar cu o înălțime de aproximativ 3,2 metri și un diametru de circa 65 de metri. Rezultatele obținute până în prezent confirmă importanța deosebită a sitului: a fost descoperit un mormânt preistoric vechi de aproximativ 5.000 de ani, aparținând unui bărbat adult, înmormântat conform ritualurilor specifice comunităților Yamnaya, anunță Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, alături de defunct au fost depuse patru podoabe reprezentate de inele de buclă realizate din metale prețioase și semiprețioase, precum aurul, argintul și cuprul. Totodată, în mormânt a fost identificat și un bulgăre de ocru roșu, element caracteristic practicilor funerare din acea epocă, cu o puternică încărcătură simbolică.

→ Imaginea 1/12: Monument funerar preistoric, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)

O altă descoperire interesantă este o monedă emisă în secolul al IV-lea d.Hr. de împăratul Iulian Apostatul. Deocamdată, aceasta nu poate fi asociată cu o înmormântare aparținând acelei perioade, însă oferă noi perspective asupra istoriei locului.

Cercetările sunt în plină desfășurare, iar fiecare etapă aduce informații valoroase despre comunitățile care au locuit aceste meleaguri în urmă cu milenii, adaugă Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Importanța istorică a culturii Yamnaya

Cultura Yamnaya a exercitat o influență remarcabilă asupra istoriei, geneticii și limbilor din Europa și o mare parte a Eurasiei.

Această cultură de crescători de vite, oi și cai a înflorit în perioada cuprinsă aproximativ între 3300 și 2600 î.Hr., în stepele din Europa de Est, la nord de Marea Neagră și Marea Caspică. Numele provine din cuvântul rusesc yama („groapă”), deoarece membrii acestei culturi își îngropau morții în gropi acoperite cu movile funerare (kurgane).

Cultura Yamnaya este considerată de mulți cercetători drept una dintre principalele candidate pentru originea vorbitorilor limbilor indo-europene. Conform așa-numitei „ipoteze a kurganelor”, populațiile Yamnaya s-au răspândit din stepele est-europene către Europa și Asia, contribuind la răspândirea limbilor indo-europene.

Analizele genetice moderne au arătat că populațiile asociate culturii Yamnaya au avut un impact major asupra compoziției genetice a Europei în mileniul al III-lea î.Hr.

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