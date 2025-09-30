O „trusă personală”, veche de 30.000 de ani, dezvăluie viața unui vânător-culegător din Epoca de Piatră

O echipă de arheologi a descoperit un grup extraordinar de artefacte din Epoca de Piatră, care ar putea reprezenta echipamentul personal al unui individ preistoric.

În urmă cu aproximativ 30.000 de ani, un vânător-culegător a lăsat în urmă ceea ce ar putea fi o „trusă personală de unelte” în Republica Cehă de astăzi, potrivit unui nou studiu publicat în Journal of Paleolithic Archaeology.

Cercetătorii au descoperit grupul remarcabil de artefacte în 2021, în timpul unei săpături la situl paleolitic Milovice IV. „Trusa” conține 29 de lame din piatră, găsite adunate laolaltă. Natura descoperirii arată că uneltele au fost depozitate împreună, cel mai probabil într-un recipient sau toc realizat dintr-un material perisabil.

Descoperirea oferă o perspectivă remarcabilă asupra vieții unui vânător-culegător din Paleolitic - o perioadă care se întinde de acum aproximativ 3,3 milioane de ani până în urmă cu puțin peste 10.000 de ani.

Artefactele evidențiază, cel mai probabil, un episod din viața unei singure persoane, ceea ce este „foarte rar” pentru perioada Paleoliticului, a declarat autorul principal al studiului, Dominik Chlachula, cercetător la Institutul de Arheologie al Academiei Cehe de Științe, într-un e-mail pentru Live Science.

Mai mult, descoperirea ar putea oferi indicii despre comportamentul oamenilor preistorici în timpul migrațiilor sau al expedițiilor de vânătoare — activități care, de obicei, nu lasă urme evidente în peisaj și sunt, prin urmare, practic invizibile pentru arheologi, a adăugat el.

Situl din Epoca de Piatră

Situl Milovice IV, unde au fost găsite artefactele, prezintă dovezi ale activității umane de-a lungul a mii de ani din Paleoliticul Superior. Însă stratul arheologic în care a fost recuperat acest grup de obiecte reprezintă un interval de timp „relativ scurt” de ocupare umană, între aproximativ 30.250 și 29.550 de ani în urmă, conform studiului.

Dovezile din acest strat indică faptul că oamenii paleolitici ar fi folosit zona pentru a campa, a produce unelte și a tranșa animale, printre alte activități. Totuși, nu este clar dacă aceste activități au avut loc în timpul unei singure perioade de ocupare sau în cadrul mai multor episoade succesive.

Dacă uneltele din presupusa trusă a vânătorului ar fi fost găsite separat, ele nu s-ar fi remarcat față de alte artefacte uzate sau abandonate descoperite la situl Milovice IV. „Contextul este cel care le face interesante”, a spus Chlachula.

Analiza uneltelor și a urmelor de uzură a arătat că acestea au fost folosite în diverse moduri. Deși unele prezintă indicii slabe că ar fi fost utilizate ca proiectile, altele au fost, cel mai probabil, folosite pentru tăiere, răzuire și găurire. Studiul sugerează că uneltele ar fi putut fi folosite pentru activități precum prelucrarea cărnii, a pieilor de animale și a lemnului.

„Putem susține că acest grup este asociat cu sarcini desfășurate în timpul expedițiilor de vânătoare, tranșarea inițială a vânatului și, posibil, întreținerea armelor sau exploatarea resurselor vegetale lemnoase”, au scris autorii în articol.

Cele mai recente descoperiri sunt asociate culturii preistorice Gravettiene, care a existat în Europa începând cu aproximativ 33.000 de ani în urmă și a persistat, în diverse forme, timp de câteva mii de ani. Gravettienii erau cunoscuți pentru vânătoarea de mamuți, conviețuirea cu câinii și, probabil, utilizarea aruncătoarelor de sulițe și a arcurilor.

„Economia lor se baza pe vânătoare și cules, dar au dezvoltat un comportament cultural, tehnologic și social complex, cu conexiuni pe distanțe lungi”, a declarat Chlachula.