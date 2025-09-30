Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„Trusa personală de unelte”, veche de 30.000 de ani, a unui vânător-culegător din Epoca de Piatră (© Martin Novák / Live Science)

O „trusă personală”, veche de 30.000 de ani, dezvăluie viața unui vânător-culegător din Epoca de Piatră

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 30 septembrie 2025

O echipă de arheologi a descoperit un grup extraordinar de artefacte din Epoca de Piatră, care ar putea reprezenta echipamentul personal al unui individ preistoric.

În urmă cu aproximativ 30.000 de ani, un vânător-culegător a lăsat în urmă ceea ce ar putea fi o „trusă personală de unelte” în Republica Cehă de astăzi, potrivit unui nou studiu publicat în Journal of Paleolithic Archaeology.

Cercetătorii au descoperit grupul remarcabil de artefacte în 2021, în timpul unei săpături la situl paleolitic Milovice IV. „Trusa” conține 29 de lame din piatră, găsite adunate laolaltă. Natura descoperirii arată că uneltele au fost depozitate împreună, cel mai probabil într-un recipient sau toc realizat dintr-un material perisabil.

Descoperirea oferă o perspectivă remarcabilă asupra vieții unui vânător-culegător din Paleolitic - o perioadă care se întinde de acum aproximativ 3,3 milioane de ani până în urmă cu puțin peste 10.000 de ani.

Artefactele evidențiază, cel mai probabil, un episod din viața unei singure persoane, ceea ce este „foarte rar” pentru perioada Paleoliticului, a declarat autorul principal al studiului, Dominik Chlachula, cercetător la Institutul de Arheologie al Academiei Cehe de Științe, într-un e-mail pentru Live Science.

Mai mult, descoperirea ar putea oferi indicii despre comportamentul oamenilor preistorici în timpul migrațiilor sau al expedițiilor de vânătoare — activități care, de obicei, nu lasă urme evidente în peisaj și sunt, prin urmare, practic invizibile pentru arheologi, a adăugat el.

Situl din Epoca de Piatră

Situl Milovice IV, unde au fost găsite artefactele, prezintă dovezi ale activității umane de-a lungul a mii de ani din Paleoliticul Superior. Însă stratul arheologic în care a fost recuperat acest grup de obiecte reprezintă un interval de timp „relativ scurt” de ocupare umană, între aproximativ 30.250 și 29.550 de ani în urmă, conform studiului.

Dovezile din acest strat indică faptul că oamenii paleolitici ar fi folosit zona pentru a campa, a produce unelte și a tranșa animale, printre alte activități. Totuși, nu este clar dacă aceste activități au avut loc în timpul unei singure perioade de ocupare sau în cadrul mai multor episoade succesive.

Dacă uneltele din presupusa trusă a vânătorului ar fi fost găsite separat, ele nu s-ar fi remarcat față de alte artefacte uzate sau abandonate descoperite la situl Milovice IV. „Contextul este cel care le face interesante”, a spus Chlachula.

Analiza uneltelor și a urmelor de uzură a arătat că acestea au fost folosite în diverse moduri. Deși unele prezintă indicii slabe că ar fi fost utilizate ca proiectile, altele au fost, cel mai probabil, folosite pentru tăiere, răzuire și găurire. Studiul sugerează că uneltele ar fi putut fi folosite pentru activități precum prelucrarea cărnii, a pieilor de animale și a lemnului.

„Putem susține că acest grup este asociat cu sarcini desfășurate în timpul expedițiilor de vânătoare, tranșarea inițială a vânatului și, posibil, întreținerea armelor sau exploatarea resurselor vegetale lemnoase”, au scris autorii în articol.

Cele mai recente descoperiri sunt asociate culturii preistorice Gravettiene, care a existat în Europa începând cu aproximativ 33.000 de ani în urmă și a persistat, în diverse forme, timp de câteva mii de ani. Gravettienii erau cunoscuți pentru vânătoarea de mamuți, conviețuirea cu câinii și, probabil, utilizarea aruncătoarelor de sulițe și a arcurilor.

„Economia lor se baza pe vânătoare și cules, dar au dezvoltat un comportament cultural, tehnologic și social complex, cu conexiuni pe distanțe lungi”, a declarat Chlachula.

deschidere site septembrie HS52 jpg
📁 Războiul Rece
Cum a ajuns omenirea la un pas de catastrofă nucleară în 1983
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
📁 Preistorie
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
Captură video Facebook / Betej Gabriel
📁 Patrimoniu
Monedă de aur din perioada otomană, descoperită în Gorj
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
📁 Muzeele României
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
Craniul Yunxian 2 (puternic deformat), expus în Muzeul Provinciei Hubei (© Gary Todd / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Un craniu vechi de un milion de ani poate „schimba complet” istoria evoluției umane
Misterul copiilor care au crescut în sălbăticie jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul copiilor care au crescut în sălbăticie
Benzi magnetice digitizate la Arhivele Naționale ale României
📁 Patrimoniu
Benzi magnetice digitizate la Arhivele Naționale ale României
Reconstituire ipotetică a unui individ din specia Homo floresiensis (© Cicero Moraes / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Cum au evoluat Hobbiții care au trăit pe insula Flores?
Un muzeu virtual al obiectelor de artă furate, inaugurat de UNESCO
📁 Muzee
Un muzeu virtual al obiectelor de artă furate, inaugurat de UNESCO