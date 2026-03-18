Un mineral roșu toxic, descoperit într-un mormânt dublu scitic vechi de 1.900 de ani

Arheologii din Ucraina au descoperit bulgări roșii de cinabru, o formă minerală a unei substanțe extrem de toxice (sulfura de mercur) într-un mormânt dublu scitic vechi de 1.900 de ani, care conține rămășițele a două femei, potrivit unui studiu recent.

Pigmentul roșu intens, numit și vermilion, a mai fost găsit și în alte morminte preistorice din Europa și ar fi putut fi presărat peste cei recent decedați pentru a le oferi o „îmbujorare” roșiatică a vieții, relatează Live Science.

Însă, în cazul mormântului dublu din Ucraina, cinabrul ar fi putut avea și un rol practic: încetinirea descompunerii corpurilor mai vechi. Înmormântările preistorice, inclusiv cele scitice, erau adesea redeschise pentru a depune și alți morți.

„Știm că o criptă putea fi folosită până la 50 de ani la rând. Știm cu siguranță, datorită săpăturilor, că criptele scitice târzii erau deschise și aveau loc înmormântări secundare și terțiare”, a declarat autoarea principală a studiului, Olena Dzneladze, arheolog la Academia Națională de Științe a Ucrainei, într-un e-mail pentru Live Science.

Sciții erau un grup divers, dar legat cultural, de nomazi care au trăit în stepa eurasiatică, întinzându-se din Ucraina până în China, între aproximativ 800 î.Hr. și 300 d.Hr. Mormântul dublu cu cinabru datează din secolul I sau de la începutul secolului al II-lea d.Hr., spre finalul acestei culturi.

Urmele de cinabru au fost găsite într-un singur mormânt care conținea rămășițele a două femei, la Chervony Mayak, un sit funerar scitic târziu din sudul țării, pe malul fluviului Nipru. Una dintre femei avea între 35 și 45 de ani la moarte, iar rămășițele unei femei mai tinere, între 18 și 20 de ani, au fost depuse ulterior în același mormânt. Femeile au fost îngropate împreună cu mai multe obiecte funerare, inclusiv mărgele, vase ceramice și obiecte metalice.

Situl a fost descoperit în anii 1970, iar bulgări roșii au fost găsiți în unele morminte de acolo încă din 2011. Însă studiul realizat de Dzneladze și colegii săi, publicat în 2025 în revista Antiquity, este primul care identifică aceste bulgări drept cinabru și prima confirmare științifică a prezenței cinabrului într-un mormânt scitic târziu.

Pigment toxic

Cinabrul este extrem de toxic pentru oameni, deși autorii noului studiu spun că oamenii care l-au folosit în Ucraina secolului I s-ar putea să nu fi știut acest lucru.

În unele societăți preistorice, cinabrul era utilizat similar cu ocrul (oxid de fier), un pigment asemănător argilei, folosit pentru pictura corporală, picturi rupestre și ritualuri. Însă, spre deosebire de ocru, care nu este toxic, cinabrul provoacă intoxicație cu mercur, mai ales atunci când este încălzit și sunt inhalați vaporii toxici. Mercurul se acumulează în organism și poate cauza tremurături, probleme respiratorii și chiar moartea, iar oasele oamenilor preistorici expuși frecvent la cinabru prezintă niveluri extrem de ridicate de mercur.

La Chervony Mayak, cinabrul ar fi putut avea și alte utilizări, au scris cercetătorii, inclusiv ca produs cosmetic sau pentru încetinirea descompunerii prin combaterea bacteriilor.

Urme ale acestui mineral au fost găsite doar în trei dintre cele 177 de morminte de la Chervony Mayak, iar în alte situri scitice nu apare acest mineral roșu. Cu toate acestea, cercetătorii cred că ar fi putut fi trecut cu vederea în alte morminte scitice târzii.

„Adesea, în rapoartele și publicațiile arheologice, citim o scurtă mențiune că s-a găsit ‘pigment roșu’, ‘o bucată de ocru’ sau ‘fard’, fără clarificări și analize. Acestea ar putea fi substanțe diferite”, a spus Dzneladze.

Scop cosmetic?

Toate cele trei morminte care conțin cinabru la Chervony Mayak aparțin unor femei, ceea ce sugerează că mineralul ar fi putut avea și un rol cosmetic. Dzneladze a spus că obiectele funerare din mormintele scitice masculine și feminine erau distincte, astfel încât „îl putem atribui complexului de obiecte funerare specifice femeilor”.

„Utilizarea cinabrului și în scopuri cosmetice nu trebuie exclusă… Ocrul și alte coloranți minerali au fost găsiți și în morminte feminine [scitice târzii], în recipiente, cutii și scoici folosite pentru depozitarea și diluarea cosmeticelor”, a spus ea.

Foto sus: Bulgării de cinabru au fost găsiți în mormântul a două femei scite, la cimitirul Chervony Mayak. (© B. Polit/Late Scythian Archaeological Expedition, Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine)

