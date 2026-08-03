Două figurine de păsări vechi de 40.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Germania

Arheologii din sud-vestul Germaniei au scos la lumină două figurine miniaturale vechi de 40.000 de ani reprezentând păsări, sculptate în fildeș de mamut, considerate printre cele mai mici și mai delicate exemple de artă din această perioadă descoperite vreodată.

Cele două figurine antice, cu o lungime de aproximativ 2 cm și o greutate de circa un gram fiecare, au fost descoperite în anul 2025 în straturile aurignaciene ale Peșterii Hohle Fels, informează SciNews.

Situl face parte dintr-un ansamblu inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO din regiunea Jura Șvabă, renumit pentru faptul că a oferit unele dintre cele mai vechi opere de artă figurativă din istoria omenirii.

Datate la aproximativ 40.000 de ani, artefactele au fost găsite la o distanță de circa 1,5 metri unul de celălalt, în același strat arheologic, ceea ce indică faptul că sunt aproximativ contemporane și, posibil, chiar realizate de aceeași persoană.

Una dintre figurine pare să înfățișeze o pasăre ghemuită la sol, probabil clocind ouă, în timp ce cealaltă, incompletă, prezintă aripi întinse, ceea ce ar putea reprezenta o pasăre care își ia zborul, aterizează sau execută un ritual de curtare.

„Figurinele demonstrează că primii artiști erau sculptori foarte pricepuți în fildeș, capabili să redea motive delicate în miniatură”, a declarat profesorul Nicholas Conard, directorul săpăturilor arheologice și profesor la Universitatea din Tübingen.

Detaliile realiste ale obiectelor indică faptul că modelul pentru pasărea care clocește a fost, cel mai probabil, un lagopus (ptarmigan), iar cea de-a doua figură ar putea reprezenta un lagopus, un cocoș de munte sau o pasăre răpitoare.

„Sculpturile nu sunt puternic stilizate, ci includ numeroase trăsături specifice și unice. Artistul a surprins aici observații detaliate care ne permit să analizăm ce specie de pasăre este reprezentată și ce anume ar putea face aceasta”, a explicat profesorul Conard.

Descoperirile arată că oamenii care trăiau în această regiune în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, în perioada în care oamenii moderni au ajuns pentru prima dată în zona Dunării Superioare, erau deja sculptori desăvârșiți în fildeș, capabili să redea detalii fine la o scară extrem de mică.

„În starea lor actuală, figurinele cântăresc doar 1,3 și, respectiv, 0,7 grame și reprezintă cele mai mici și mai rafinate reprezentări cunoscute din această perioadă de acum 40.000 de ani. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor lor reduse, ele ridică numeroase întrebări noi”, a spus profesorul Conard.

„Regiunea și peisajul nostru au fost dintotdeauna habitatul unei game foarte variate de păsări, iar Lacul Schmiechen din apropiere este astăzi un sanctuar ornitologic”, a adăugat Stefanie Kölbl, directoarea Muzeului de Preistorie și Artă din Epoca Glaciară din Blaubeuren.

Foto sus: Două figurine de păsări descoperite în peștera Hohle Fels din Germania. (© Ralf Ehmann / University of Tübingen / Museum of Prehistory and Ice Age Art)

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