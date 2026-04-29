Calendarul industriei casnice de odinioară

📁 Tradiții și obiceiuri
🗓️ 29 aprilie 2026

În satul tradițional, torsul, țesutul, albitul pânzei, cusutul cămășilor erau activități specifice femeilor. Diverse sărbători din calendarul bisericesc sau din tradiția populară marcau începutul și sfârșitul acestor activități.

Astfel, lâna se spăla între Sângiorz (23 aprilie) și Sântilie (20 iulie) și se torcea de la Filipii de toamnă (14 noiembrie) – atunci când începeau șezătorile – până la Joimari.

Snopii de cânepă și de in se puneau la topit în august, apoi, în septembrie, se practica melițatul, obținându-se fuiorul ce trebuia tors de la începutul lui noiembrie și până ce începea Postul Mare.

În Postul Paștelui se țesea pânza care se albea între Sângiorz și Sânziene (24 iunie). Tot în Postul Mare se coseau iile, purtate de fete și femei, și cămășile bărbătești.

În toată această perioadă, existau, însă, și zile nefaste practicării acestor îndeletniciri – de pildă, torsul și cusutul erau interzise în zilele de marți, vineri și duminică – timp dedicat altor activități casnice sau agricole.

Pentru a afla mai multe informații despre industria casnică textilă, vizitați Muzeul de Etnografie Brașov, situat în Bulevardul Eroilor, nr. 21A, deschis de miercuri până duminică, între orele 09:00-17:00.

Foto: Fodul documentar al Muzeului de Etnografie Brașov

