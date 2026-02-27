Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Figurinele „Santons” de Provence din colecția Muzeului de Etnografie Brașov

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 27 februarie 2026

Patrimoniul Muzeului de Etnografie Brașov s-a îmbogățit în ultimii 5 ani cu numeroase piese, printre care se numără și figurinele „Santons”.

Credincioşii catolici obişnuiesc de secole, ca de Crăciun, la biserică, să construiască Ieslea Sfântă din Betleem. Pentru că bisericile se închiseseră în timpul Revoluţiei Franceze, locuitorii din Provence, păstrători ai tradiţiei, şi-au construit acasă, pe ascuns, propria Iesle. Astfel, micile figurine din scena Nașterii au fost modelate din ghips, lemn, papier maché şi chiar miez de pâine.

Personajelor de început: Pruncul Iisus, Fecioara Maria, Sfântul Iosif, cei trei Magi de la Răsărit: Melchior, Baltazar şi Gaspar, îngerul care anunţă Naşterea lui Iisus, păstorul cu măgăruşul, viţelul şi mieluşei săi, li s-au alăturat, în timp, alte personaje înfăţişându-i pe provensalii obişnuiţi de secol XIX: morarul cu sacul de făină, ţăranca ducând un coş cu ouă, vânzătoarea de lavandă, burgheza din Arles, dansatoarea de Farandole, vechiul dans popular provensal, primarul, preotul şi alţii.

Jean-Louis Lagnel (1764–1822), un sculptor din Marsilia, s-a gândit să vândă astfel de figurine, numite „Santons” după termenul provensal „santouon”, însemnând „micul sfânt”. Succesul imediat al ideii sale a dus la naşterea tradiţiei meşteşugăreşti a producerii figurinelor „Santons”, devenite, între timp, parte a patrimoniului cultural al regiunii Provence.

Vizitați expoziția temporară „De la lume adunate… și-napoi la lume date”, de la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, din Piața Sfatului nr. 15, de miercuri până duminică, între orele 9:00 - 17:00, pentru a admira aceste figurine și multe alte obiecte cu care colecțiile muzeului s-au îmbogățit fie prin donații, fie prin achiziții, de asemenea, pentru a afla povestea acestor figurine și a altor păpuși pe care Anca Dumitrescu le-a donat Muzeului de Etnografie Brașov.

