O ploscă creată la 1875 își spune povestea la Muzeul de Etnografie Brasov

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe

Stă mândră pe un piedestal, alături de suratele sale. În taina ei, ascultă cântecul vremii în luptă cu viața.

A fost lucrată cu migală de mâinile unui meșter priceput. Pe ea stă scris anul 1875, an în care s-a căsătorit mătușa Mărioara, care ne-a lăsat-o moștenire și despre care spunea că ”această ploscă a luat parte la multe petreceri”. Nu era nuntă în sat sau altă petrecere unde să nu participe și plosca. Și în case mici, dar și în cele mari, plosca era cea dintâi băgată în seamă. Când se duceau chemătorii ca soli în fruntea nuntașilor cu mirele să ia mireasa, călări fiind pe cai, plosca era prima care dădea un pic de voie bună nuntașilor, făcându-i să ureze viață lungă prea cinstiților miri.

Când cetele de feciori colindau pe la casele de gospodari, plosca era purtată cu mândrie de cel mai falnic dintre voinici, pentru a cinsti cu gazdele primitoare din licoarea cu gust puternic de poame. Acum plosca se odihnește pe raftul din muzeu și ”dă binețe” tuturor celor care poposesc o vreme lângă ea. A rămas la fel de sfătoasă și dornică să povestească curioșilor amintiri din tinerețe.

