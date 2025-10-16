O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj

La Plosca, în punctul „Cabana de metal” (județul Dolj), arheologii au descoperit o piesă cu totul specială: o încălțăminte miniaturală din lut fin, de culoare cărămizie, cu o lungime de doar 2,5 cm, relatează Muzeul Olteniei din Craiova, pe pagina de Facebook a instituției.

Decorată cu motive geometrice și spirale – tipice pentru cultura Gârla Mare (sec.16 - 13 î.Hr.) - mica „gheată” se distinge printr- un romb cu prelungiri spiralice, un motiv asemănător unei inimi stilizate și linii fine incizate de-a lungul marginii și tălpii, scrie drd. Mara Buligă, muzeograf, Secția de Istorie-Arheologie din cadrul Muzeul Olteniei.

Această reprezentare ne poartă înapoi în timp, spre o lume în care arta și simbolurile aveau un loc important în viața de zi cu zi. Piesa, atent modelată și decorată, este probabil o reprezentare simbolică – poate un obiect cu valoare ritualică, ori o jucărie. Indiferent de rolul ei, ea ne arată măiestria și rafinamentul comunităților preistorice din Oltenia.

