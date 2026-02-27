Secretele unui pieptar bărbătesc din Țara Oltului

În expoziția „Tăbăcarii și cojocării din Țara Oltului”, găzduită de Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, este expus un pieptar bărbătesc, din Țara Oltului, confecționat în anul 1926.

Pieptarul are de jur împrejur aplicații din pojiță albă (piele, fără blană). În partea de jos, pojița este brodată policrom cu motivul ”brânaș” și ”creste cu ciucurei”; deasupra sunt două buzunare mari, cu ”brânaș” și brodat anul ”1926”, iar pe margine, aplicații de creste din piele maro perforată; între ele, ”ochi în molii”; deasupra alte două buzunare mai mici cu același decor; fenta de la gât, brodată policrom are de o parte și de alta câte un rând de nasturi negri metalici și este înconjurată de ”floarea cheptarului”, motiv central în formă de triunghi, brodat în culorile: maro, negru, verde, albastru, galben, mov.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre meșteșugul cojocăritului, vizitați expoziția „Tăbăcarii și cojocării din Țara Oltului”, găzduită de Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”.

Expoziția vă propune o incursiune în universul profesional distinct al tăbăcarilor și cojocarilor din zona Țării Oltului, aducând în atenție principalele centre de cojocărit, din zonă. Alături de piese de patrimoniu din colecțiile Muzeului de Etnografie Brașov și Muzeului Țării Făgărașului, în expoziție se regăsesc fotografii din albumele de familie sau din arhivele celor două muzee, imagini care vorbesc despre meșteri și bogăția de piese realizate de aceștia.

