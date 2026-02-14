De văzut în februarie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Poveste din Gaza

LA CINEMA

Un grup de voluntari de la Crucea Roșie primește un apel de urgență. O fetiță de 6 ani este blocată sub o mașină, în timpul asediului armatei israeliene în Gaza. În încercarea de a o ține la telefon, în timp ce aceasta imploră pentru ajutor, grupul face tot posibilul să obțină o ambulanță.

Filmul Vocea lui Hind Rajab este regizat de Kaouther Ben Hania.

Romanul lui Emily Brontë, într-o nouă ecranizare

LA CINEMA

Într-o interpretare originală a cunoscutei povești de dragoste, filmul La răscruce de vânturi, ecranizare a romanului cu același nume scris de Emily Brontë, îi are în distribuție pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi în cel al lui Heathcliff.

Plasată în mlaștinile din Yorkshire, povestea urmărește distrugerea a două familii din cauza prejudecăților sociale, a pasiunii neîmplinite și a cruzimii. Filmul, regizat de Emerald Fennell, explorează iubirea intensă, aproape demonică, și răzbunarea dintre Heathcliff, un orfan crescut la Wuthering Heights, și Catherine Earnshaw, fiica binefăcătorului său.

Brazilia anilor ’70

LA CINEMA | DIN 27 FEBRUARIE

Brazilia, 1977. Marcelo, un expert în tehnologie trecut de 40 de ani, trăiește ca un fugar. În plină săptămână de carnaval, ajunge la Recife cu speranța de a-și regăsi fiul și liniștea pe care o caută de ani la rând. Dar orașul pulsează de violență și neliniște, iar culorile, muzica și agitația carnavalului ascund o lume în care pericolul pândește la fiecare colț.

Între dorința de a se reconecta cu familia și realitatea dură a Braziliei anilor ’70, Marcelo devine un „agent” prins fără voie într-o rețea de tensiuni politice, sociale și personale.

Regizat de Kleber Mendonça Filho, Agentul secret este o poveste despre supraviețuire și memorie, într-o epocă în care adevărul era adesea ascuns în umbre.

Ciocnirea dintre culturi

LA CINEMA | DIN 27 FEBRUARIE

În tătară, kîzîm înseamnă „fetița mea” sau „fetița lui tata” și așa o alintă Aynur pe fiica lui, Selda. Doar că Selda se îndrăgostește de Tudor, iar relația pune familia pe jar: părinții se luptă să o convingă pe Selda că religia musulmană și tradițiile comunității ei sunt mai importante decât o iubire adolescentină. Pe fondul conflictului între generații, Selda trebuie să aleagă între două lumi foarte diferite.

Filmul Kîzîm este regizat de Radu Potcoavă. Din distribuție: Yeliz Mustafa, Tudor Chirilă, Amuly, Elias Ferkin, Judith State.

Întâmplări greu de crezut

History Channel | din 24 februarie, marțea, la ora 21:00

Incredibil cu Dan Aykroyd, sezonul 3, scoate la iveală cei mai ciudați oameni, locuri, obiecte și evenimente din istoria omenirii.

Printre ele: marea inundație cu melasă din Boston (1919), când 10 milioane de litri de sirop au distrus un cartier întreg, ghilotina pentru amigdale (un instrument medical din anii 1800, folosit pentru a-ți elimina singur aceste mase de țesut limfatic), planul lui Franklin D. Roosevelt de a folosi lilieci pentru a bombarda Japonia în cel de Al Doilea Război Mondial.

Regina Victoria

Viasat History | vineri, 27 februarie, la ora 22:00

Documentarul Secretele Reginei Victoria examinează una dintre cele mai mari speculații din istoria monarhiei britanice: cât de intimă a fost relația Reginei Victoria cu John Brown, servitorul ei originar din Munții Scoției? Rob Rinder, avocat criminalist și personalitate TV, împreună cu istoricul britanic Fern Riddell, dezvăluie adevărul și îl separă de zvonuri.

Riddell scoate la lumină dovezi incredibile, care modifică modul în care istoria a perceput multă vreme viața Reginei Victoria, după moartea Prințului Albert.

Tancul, o culme a tehnologiei

Viasat History | marțea, la ora 22:00

Al Doilea Război Mondial a fost cel mai ucigător conflict din istorie, secerând milioane de vieți. În lupta pentru dominarea câmpului de luptă, cel mai important instrument s-a dovedit a fi tancul.

Acești monștri uriași de oțel reprezentau o culme a tehnologiei militare, iar măiestria tanchiștilor a fost esențială pentru câștigarea unor bătălii de maximă importanță. De la impunătoarele tancuri Tiger până la sprintenele modele Sherman, documentarul trece în revistă aceste mașinării care au schimbat fața războiului.

Seria Tancul: arma supremă din Al Doilea Război Mondial are șase episoade.

Secrete din adâncuri

Viasat Nature | lunea, la ora 20:00

De la șoricei de plajă de 5 cm până la balene albastre de 24 m lungime, America de Nord e locul unde trăiesc cele mai diverse specii de viață marină de pe glob. Prezentatoarea Lizzie Daly pornește într-o călătorie de proporții epice, de pe țărmurile înghețate din nordul Alaskăi până la recifurile tropicale din Panama, explorând oportunitățile și provocările cu care se confruntă speciile marine.

Discuțiile cu specialiști în biologie marină și cu localnici o ajută să-și formeze o imagine clară asupra ecologiei unice a Americii de Nord.

Seria Scufundări în adâncuri: America de Nord are șase episoade.

Textul a fost publicat în numărul 289 al revistei „Historia” (revista:289), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 14 februarie - 14 martie, și în format digital pe platforma paydemic.