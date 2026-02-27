Un tablou „mare” la propriu și la figurat

Un singur cadru. O singură direcție. Și un om în fața tuturor, urmat de o armată întreagă. În „Anul Iancu de Hunedoara”, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva ne invită să vedem o imagine „mare” la propriu și la figurat.

„Iancu de Hunedoara” (Ioan de Hunedoara), pictat Pataky László (1857 – 1912).

Pictură de șevalet, realizată pe suport textil, de dimensiuni mari, datată 1896. Compoziția este una monumentală și tratează o scenă istorică: îl prezintă pe Iancu de Hunedoara(Ioan de Hunedoara) în fruntea armatei sale, într-o desfășurare care pune accent pe forță, direcție și rolul de conducător.

În plan secundar, se profilează Castelul Corvinilor, ca reper vizual puternic, legând personajul și acțiunea de locul-simbol.

Tabloul este expus la Palatul Magna Curia (Deva).

