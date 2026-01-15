Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Iancu de Hunedoara, pictură din secolul al XVII-lea aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al Ungariei

2026 este Anul Iancu de Hunedoara

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 15 ianuarie 2026

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2026 ca Anul Iancu de Hunedoara, anunță Primăria Hunedoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Proiectul propus de primarul Hunedoarei, Dan Bobouţanu, şi iniţiat în Parlament de deputaţii de Hunedoara Natalia Intotero şi Ilie Toma, privind declararea anului 2026 drept „Anul Iancu de Hunedoara” devine lege. El a fost susținut și votat în legislativ de către reprezentanți ai tuturor partidelor politice din Parlament, precizează Primăria Hunedoara.

Prin urmare, pe parcursul acestui an în Hunedoara vor avea loc o serie de evenimente de amploare, dedicate tuturor categoriilor de public. Cele mai importante dintre ele se vor desfăşura în perioada aprilie– octombrie 2026.

„Suntem obligaţi de moştenirea lăsată nouă de familia Corvinilor să cinstim aşa cum se cuvine memoria lor, mai ales a lui Iancu de Hunedoara. Am stabilit un calendar de evenimente importante de care să se bucure atât locuitorii oraşului şi judeţului, dar care să atragă şi cât mai mulţi turişti în Hunedoara. Le mulţumesc doamnei deputat Natalia Intotero şi domnului deputat Ilie Toma că au preluat şi dus în Parlament ideea noastră”, a declarat Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara.

Anul acesta se împlinesc 570 ani de la Bătălia de la Belgrad, din iulie 1456, în urma căreia oștile lui Iancu le-au învins pe cele ale lui Mehmet al II – lea, cuceritorul Constantinopolului. Bătălia de la Belgrad a oprit cu circa 70 de ani înaintarea turcilor în Europa. Tot în 1456, la 11 august, Iancu de Hunedoara moare răpus de ciumă în tabăra sa militară de la Zemun (acum – cartier al Belgradului).

Seria de evenimente organizată în Hunedoara se va desfăşura sub egida – „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”.

