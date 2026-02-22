Știați că Iancu de Hunedoara a fost unul dintre cei mai bogați nobili din Regatul Ungariei?

Serviciile mari și îndelungate aduse regelui Ungariei sub diferite forme îi prilejuiseră lui Iancu de Hunedoara strângerea unei averi imense, mai ales după anul 1440, când moșiile sale aveau o întindere de aproximativ 500.000 de jugăre.

Ca răsplată pentru victoriile sale în luptele antiotomane și ca o compensare pentru cheltuielile suportate de el în acele ocazii, a fost dăruit de rege mereu cu alte și alte moșii, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel, după „campania cea lungă" primește marile domenii ale cetăţilor Deva și Gurghiu. În vara anului 1444, dobândește de la Gheorghe Brancovici domeniul Șiriei, din regiunea Aradului. După campania de la Vama au fost confiscate toate moșiile pe care le deţinea Brancovici în Ungaria. (ca represalii pentru rezerva în care se ţinuse despotul în cursul campaniei și pentru legăturile lui cu turcii). Şi aceste moșii au intrat în patrimoniul lui Iancu de Hunedoara.

Astfel, în anul 1446, când Iancu de Hunedoara a devenit guvernator, suprafaţa totală a domeniilor sale atingea vreo 572 milioane de jugăre.

Veniturile acestor moșii au constituit una din bazele guvernării sale interne dar și ale luptei anti-otomane.

„Anul Iancu de Hunedoara”

Anul 2026 a fost declarat „Anul Iancu de Hunedoara”. Prin urmare, pe parcursul acestui an în Hunedoara vor avea loc o serie de evenimente de amploare, dedicate tuturor categoriilor de public. Cele mai importante dintre ele se vor desfășura în perioada aprilie– octombrie 2026.

Anul acesta se împlinesc 570 ani de la Bătălia de la Belgrad, din iulie 1456, în urma căreia oștile lui Iancu le-au învins pe cele ale lui Mehmet al II – lea, cuceritorul Constantinopolului. Bătălia de la Belgrad a oprit cu circa 70 de ani înaintarea turcilor în Europa. Tot în 1456, la 11 august, Iancu de Hunedoara moare răpus de ciumă în tabăra sa militară de la Zemun (acum – cartier al Belgradului).

Seria de evenimente organizată în Hunedoara se va desfășura sub egida – „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”.

Mai multe pentru tine...