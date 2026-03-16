Coiful de la Ribchester (© Flickr / Rex Harris / British Museum, London)

Coiful de la Ribchester - un coif rar cu mască facială, purtat de un ofițer roman de cavalerie

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția

În 1796, în timp ce alerga prin câmpurile din spatele casei sale din Ribchester, Anglia, un băiat a dat peste un tezaur de peste 30 de artefacte metalice într-o adâncitură din pământ. Cel mai impresionant obiect din acest tezaur era un coif de bronz cu mască facială, datând din perioada timpurie a Imperiului Roman.

Coiful de la Ribchester a intrat în colecția British Museum în 1813, unde este expusă de atunci. Coiful este alcătuit din două părți principale: calota, decorată cu o scenă militară, și o mască modelată sub forma feței unui tânăr. Împreună, părțile măștii cântăresc 1,3 kilograme. Este unul dintre cele trei coifuri cu mască facială descoperite vreodată în Britania romană, relatează Live Science.

Partea superioară a coifului este bogat decorată cu ceea ce pare a fi o scenă de luptă între șase cavaleriști și 11 soldați de infanterie. Deși trupele de cavalerie sunt depășite numeric, ele par să aibă avantajul, deoarece doi infanteriști zac morți. De asemenea, sunt reprezentate și două palmete care simbolizează victoria, precum și un scut și sulițe ce indică armuri capturate de la inamic. Găuri aflate în partea din spate a gâtului sugerează că odinioară la coif erau atașate panglici sau fâșii decorative.

Coiful de la Ribchester (© Flickr / Rex Harris / British Museum, London)
Coiful de la Ribchester (© Flickr / Rex Harris / British Museum, London)

Pe masca facială, tânărul are o expresie lipsită de emoție și este imberb. Buclele părului său se transformă în patru capete de șerpi, probabil o referință vizuală la mitul Meduzei și al Gorgonelor, motiv întâlnit și pe alte echipamente militare romane. Deasupra părului tânărului se află o diademă sub forma „corona muralis”. Această coroană, modelată ca un zid de oraș, era una dintre cele mai înalte forme de decorație militară romană. Totuși, masca are orificii foarte mici pentru ochi și nări, ceea ce o făcea nepractică pentru a fi purtată în luptă reală.

Coiful de la Ribchester (© Flickr / Rex Harris / British Museum, London)
Coiful de la Ribchester (© Flickr / Rex Harris / British Museum, London)

Într-un studiu din 2019 publicat în revista Arms & Armour, arheologii Jamie Kaminski și David Sim au explicat că acest coif era un echipament special purtat în timpul „hippika gymnasia” (turnee de cavalerie), un tip de exercițiu militar care servea și ca divertisment pentru trupe și demnitarii în vizită.

„Evenimentele includeau bătălii simulate între călăreții de elită ai unității, în care atât oamenii, cât și caii erau împodobiți cu echipamente spectaculoase, adesea înfățișându-i ca greci, troieni sau amazoane”, au scris Kaminski și Sim.

Cel mai probabil, coiful fusese depozitat într-o cutie sau într-un cufăr, împreună cu restul echipamentului militar, pentru o utilizare ulterioară sau pentru a fi refolosită ca material, în apropierea fortului roman Bremetennacum Veteranorum, care se afla cândva pe locul actualului sat Ribchester. Fortul a fost abandonat la sfârșitul secolului al II-lea, iar tezaurul a fost probabil uitat.

Foto sus: Partea superioară a coifului de la Ribchester (© Flickr / Rex Harris / British Museum, London)

Mai multe pentru tine...
Masca de cavalerie de la Gilău
Masca de cavalerie de la Gilău
Coiful Chalcidic de la Balș (© Muzeul Județean Olt)
Coiful Chalcidic de origine greco-macedoneană, descoperit întâmplător la Balș
Masca romană de la Hârșova (© Muzeul Național de Istorie a României)
Masca romană de la Hârșova - o descoperire unică în România
Cărăuș cu cartofi lângă turnurile Alb și Negru, primul sfert al sec. XX (© Muzeul de Etnografie Brașov)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cărăușia din Țara Bârsei, o ocupație rentabilă în secolul al XIX-lea
defeat of Spanish Armada webp
📁 Istorie Medievală Universală
Umilința ignorată de manuale: după victoria asupra Spaniei în 1588, Anglia a suferit un dezastru naval
622877981 1572691203984812 1906259603266420420 n jpg
📁 Al Doilea Război Mondial
Momentul imposibil din Al Doilea Război Mondial: SUA și Wehrmacht contra Wafen SS
manuscris jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza jpeg
📁 Conflictele din Orientul Mijlociu
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei