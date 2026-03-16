Coiful de la Ribchester - un coif rar cu mască facială, purtat de un ofițer roman de cavalerie

În 1796, în timp ce alerga prin câmpurile din spatele casei sale din Ribchester, Anglia, un băiat a dat peste un tezaur de peste 30 de artefacte metalice într-o adâncitură din pământ. Cel mai impresionant obiect din acest tezaur era un coif de bronz cu mască facială, datând din perioada timpurie a Imperiului Roman.

Coiful de la Ribchester a intrat în colecția British Museum în 1813, unde este expusă de atunci. Coiful este alcătuit din două părți principale: calota, decorată cu o scenă militară, și o mască modelată sub forma feței unui tânăr. Împreună, părțile măștii cântăresc 1,3 kilograme. Este unul dintre cele trei coifuri cu mască facială descoperite vreodată în Britania romană, relatează Live Science.

Partea superioară a coifului este bogat decorată cu ceea ce pare a fi o scenă de luptă între șase cavaleriști și 11 soldați de infanterie. Deși trupele de cavalerie sunt depășite numeric, ele par să aibă avantajul, deoarece doi infanteriști zac morți. De asemenea, sunt reprezentate și două palmete care simbolizează victoria, precum și un scut și sulițe ce indică armuri capturate de la inamic. Găuri aflate în partea din spate a gâtului sugerează că odinioară la coif erau atașate panglici sau fâșii decorative.

Pe masca facială, tânărul are o expresie lipsită de emoție și este imberb. Buclele părului său se transformă în patru capete de șerpi, probabil o referință vizuală la mitul Meduzei și al Gorgonelor, motiv întâlnit și pe alte echipamente militare romane. Deasupra părului tânărului se află o diademă sub forma „corona muralis”. Această coroană, modelată ca un zid de oraș, era una dintre cele mai înalte forme de decorație militară romană. Totuși, masca are orificii foarte mici pentru ochi și nări, ceea ce o făcea nepractică pentru a fi purtată în luptă reală.

Într-un studiu din 2019 publicat în revista Arms & Armour, arheologii Jamie Kaminski și David Sim au explicat că acest coif era un echipament special purtat în timpul „hippika gymnasia” (turnee de cavalerie), un tip de exercițiu militar care servea și ca divertisment pentru trupe și demnitarii în vizită.

„Evenimentele includeau bătălii simulate între călăreții de elită ai unității, în care atât oamenii, cât și caii erau împodobiți cu echipamente spectaculoase, adesea înfățișându-i ca greci, troieni sau amazoane”, au scris Kaminski și Sim.

Cel mai probabil, coiful fusese depozitat într-o cutie sau într-un cufăr, împreună cu restul echipamentului militar, pentru o utilizare ulterioară sau pentru a fi refolosită ca material, în apropierea fortului roman Bremetennacum Veteranorum, care se afla cândva pe locul actualului sat Ribchester. Fortul a fost abandonat la sfârșitul secolului al II-lea, iar tezaurul a fost probabil uitat.

Foto sus: Partea superioară a coifului de la Ribchester (© Flickr / Rex Harris / British Museum, London)

