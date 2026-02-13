Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Masca romană de la Hârșova (© Muzeul Național de Istorie a României)

Masca romană de la Hârșova - o descoperire unică în România

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 13 februarie 2026

Una dintre cele mai spectaculoase piese din expoziția „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră" este o mască de paradă aparținând unui călăreț roman – o descoperire unică în România.

Atașată unui coif de cavalerie, masca transforma chipul purtătorului într-o figură idealizată. Ochii, nările și gura sunt perforate pentru a permite vederea și respirația, iar deasupra frunții, o cunună de frunze stilizate, marcată de o rozetă, accentuează caracterul ceremonial al piesei. Trăsăturile sunt atent cizelate, cu o minuție care depășește simpla funcționalitate militară, notează Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel de măști erau utilizate în cadrul turneelor hipice ale cavaleriei romane – hippika gymnasia – descrise de Arrian în Ars Tactica. Dincolo de exercițiul militar, aceste parade aveau o dimensiune rituală: călărețul devenea o prezență impersonală, aproape enigmatică, parte a unui ceremonial al prestigiului și al apartenenței la elita armatei imperiale.

Pe limesul Dunării de Jos, asemenea descoperiri sunt extrem de rare. Tocmai această raritate conferă măștii de la Hârșova o valoare excepțională – ea nu este doar un obiect militar, ci o imagine a puterii romane exprimată prin simbol, mister și solemnitate.

Masca romană de la Hârșova (© Muzeul Național de Istorie a României)
Imaginea 1/3: Masca romană de la Hârșova (© Muzeul Național de Istorie a României)
Masca romană de la Hârșova (© Muzeul Național de Istorie a României)
Masca romană de la Hârșova (© Muzeul Național de Istorie a României)
Masca romană de la Hârșova (© Muzeul Național de Istorie a României)

Expoziția „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră" se deschide în mod oficial, marți, 17 februarie, la Muzeul Național de Istorie a României. Expoziția este disponibilă pentru public începând de miercuri, 18 februarie, și poate fi vizitată până în toamna anului 2026.

Răpirea fiului lui Charles Lindbergh – un caz care a șocat America jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Răpirea fiului lui Charles Lindbergh – un caz care a șocat America
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București
Podoabele de la Bădăcin (foto: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău)
📁 Muzeele României
Podoabele de la Bădăcin, descoperite într-un loc necunoscut
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
muzeu jpg
📁 Patrimoniu
Arhitectura populară săsească din Țara Bârsei
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor