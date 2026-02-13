Masca romană de la Hârșova - o descoperire unică în România

Una dintre cele mai spectaculoase piese din expoziția „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră" este o mască de paradă aparținând unui călăreț roman – o descoperire unică în România.

Atașată unui coif de cavalerie, masca transforma chipul purtătorului într-o figură idealizată. Ochii, nările și gura sunt perforate pentru a permite vederea și respirația, iar deasupra frunții, o cunună de frunze stilizate, marcată de o rozetă, accentuează caracterul ceremonial al piesei. Trăsăturile sunt atent cizelate, cu o minuție care depășește simpla funcționalitate militară, notează Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel de măști erau utilizate în cadrul turneelor hipice ale cavaleriei romane – hippika gymnasia – descrise de Arrian în Ars Tactica. Dincolo de exercițiul militar, aceste parade aveau o dimensiune rituală: călărețul devenea o prezență impersonală, aproape enigmatică, parte a unui ceremonial al prestigiului și al apartenenței la elita armatei imperiale.

Pe limesul Dunării de Jos, asemenea descoperiri sunt extrem de rare. Tocmai această raritate conferă măștii de la Hârșova o valoare excepțională – ea nu este doar un obiect militar, ci o imagine a puterii romane exprimată prin simbol, mister și solemnitate.

→ Imaginea 1/3: Masca romană de la Hârșova (© Muzeul Național de Istorie a României)

Expoziția „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră" se deschide în mod oficial, marți, 17 februarie, la Muzeul Național de Istorie a României. Expoziția este disponibilă pentru public începând de miercuri, 18 februarie, și poate fi vizitată până în toamna anului 2026.