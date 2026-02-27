Poșetele cu zale în stil Art Nouveau

Rafinate și spectaculoase prin finețea detaliilor, poșetele cu zale din perioada Art Nouveau sunt adevărate bijuterii purtabile care transformă metalul într-o formă de artă delicată.

Realizate din argint, alpaca sau oțel, ele impresionează prin textura fluidă, alcătuită din mii de zale minuțios îmbinate, ce dau materialului o suplețe aproape textilă, moale și flexibilă. Unele modele sunt împodobite cu franjuri fini, terminați cu mici biluțe metalice care adaugă grație și mișcare, în timp ce pliurile atent modelate în partea inferioară oferă profunzime și dinamism, iar lanțurile cu zale alungite sugerează deja trecerea subtilă către stilul Art Deco.

Ramele, adesea bogat decorate cu linii curbe, motive florale stilizate, frunze sau siluete feminine inspirate din natură, reflectă pe deplin spiritul Art Nouveau, iar în anumite cazuri sunt completate de detalii din email sau accente ornamentale care le sporesc farmecul. Provenite din centre artistice precum Germania, Austria, Franța sau Statele Unite, aceste accesorii erau nelipsite de la teatru, recepții și evenimente elegante, devenind simboluri ale feminității și rafinamentului de la începutul secolului XX.

Poșetele prezentate în expoziția temporară „De la lume adunate… și-napoi la lume date”, organizată de Muzeul de Etnografie Brașov, nu sunt doar simple accesorii, ci fragmente autentice de istorie, care ne vorbesc despre o epocă în care eleganța era un ritual, iar atenția pentru detaliu făcea parte din arta de a trăi.

Astăzi, ele sunt apreciate ca piese de colecție pentru finețea execuției, calitatea materialelor și valoarea lor estetică, păstrând vie povestea purtată peste timp a eleganței care continuă să fascineze.

