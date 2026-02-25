Tururi ghidate gratuite pentru doamne și domnișoare, de 1 și 8 Martie, la Muzeul Național de Artă Timișoara

În contextul expoziției „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș marchează începutul primăverii și Ziua Internațională a Femeii prin tururi ghidate gratuite dedicate publicului feminin.

Ziua de 1 Martie, simbol al reînnoirii, al fragilității și al promisiunii unui nou început, precum și Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie, dedicată forței, sensibilității și creativității feminine, devin astfel prilejuri de reflecție și dialog cultural, în acord cu tema expoziției, informează un comunicat al Muzeului Național de Artă Timișoara.

Tururile vor avea loc în zilele de 28 februarie – 1 martie și 7–8 martie, cu trei sesiuni zilnice programate la orele 11:00, 14:00 și 16:30. Fiecare tur este organizat pentru un grup de maximum 15 participante, pentru a asigura un parcurs interactiv și informativ, care să aprofundeze tema expoziției – fragilitatea existenței și forța durabilă a artei.

Participarea la tururile ghidate este gratuită, însă accesul în expoziție se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat la următoarele tarife: adulți - 93 ron, pensionari - 46 ron, studenți- 22 ron. Înscrierile pentru tururile ghidate se fac în prealabil, la adresa de e-mail: contact@mnart.museum, în limita locurilor disponibile.

Așadar, publicul feminin este așteptat să celebreze aceste zile dedicate primăverii și feminității printr-o experiență culturală care îmbină sensibilitatea, creativitatea și reziliența umană cu forța durabilă a artei, într-un cadru expozițional de excepție.

Expoziția „Fragilitatea Eternului” prezintă un parcurs tematic construit în jurul Pompeiului ca simbol al memoriei culturale conservate prin artă. De la tragedia antică a orașului distrus de erupția Vezuviului până la influența sa asupra imaginarului artistic european modern și contemporan, expoziția oferă o perspectivă complexă asupra modului în care arta transcende timpul, cataclismul și fragilitatea existenței umane. Publicul are ocazia să admire peste 100 de piese de patrimoniu provenite din mari muzee ale Italiei, precum: Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Certosa e Museo di San Martino – Napoli; Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana - Napoli, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - Roma; Museo e Real Bosco di Capodimonte - Napoli; Galleria Lia Rumma Milano - Napoli, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo - Roma.

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, realizată în colaborare cu prestigioasa instituție italiană Civita Mostre e Musei și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, va fi deschisă până în 29 martie 2026.

