Povești uitate din Pompeii, redescoeprite cu o tehnologie avansată

Insulte între gladiatori și povești de dragoste între sclavi din Roma Antică au fost redescoperite cu ajutorul unei noi tehnologii care descifrează semnificația unor graffiti misterioase până acum sau ascunse din Pompeii.

Texte despre iubire, viața cotidiană, citate despre sporturi și chiar insulte au fost descoperite pe un zid din anticul Pompeii, excavat în urmă cu 230 de ani, dar scoase abia acum la lumină grație tehnologiei moderne, informează Agerpres.

Inscripțiile au fost descoperite pe coridorul care conectează zona teatrului cu Via Stabiana, un zid pe lângă care trec milioane de vizitatori și care acum spune și mai multe povești despre viața din orașul antic.

Proiectul poartă denumirea „Bruits de Couloir” și a fost conceput de Louis Autin și de Éloise Letellier-Taillefer, de la Universitatea Sorbona, alături de Marie-Adeline Le Guennec, de la Universitatea Quebec din Montreal, în colaborare cu Parcul Arheologic Pompeii.

Noua tehnologie a scos la iveală, printre altele, atât povestea de dragoste a unei femei pe nume Erato, dar și o scenă de luptă între gladiatori.

Printre inscripții se numără insulte, dar și urări de bine: „Methe, sclavă a lui Cominiadin Atella îl iubește pe Chrestos în inima ei. Fie ca Venus din Pompeii să le fie favorabilă amândurora și să trăiască mereu în armonie”.

→ Imaginea 1/9: Foto: © Facebook / Pompeii - Parco Archeologico

Orașul antic Pompeii, odinioară înfloritor, și zona rurală înconjurătoare din sudul Italiei au fost acoperite de cenușă atunci când Vezuviul a erupt în anul 79 d.Hr., ucigând mii de romani care nu aveau nicio idee despre faptul că trăiau lângă unul dintre cei mai mari vulcani din Europa.

Parcul Arheologic Pompeii se întinde pe o suprafață de aproximativ 66 de hectare, dintre care aproximativ 44 de hectare au fost excavate integral. Cele mai recente săpături se află într-o zonă cunoscută sub numele de Regio IX, au început în prima parte a anului 2023 și au scos la iveală până acum peste 50 de încăperi.