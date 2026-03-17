„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 17 martie 2026

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității organizează miercuri, 18 martie 2026, ora 15:00, la ARCUB – Casa Eliad (Bd. Mircea Vodă nr. 5, București) al șaselea eveniment din seria conferințelor „Colocviile CNSAS”, prima întâlnire din acest an.

Tema conferinței este „Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, notează Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

Conferința este susținută de Florian Banu și Luminița Banu, consilieri superiori în cadrul Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații din CNSAS.

Conform sursei citate, evenimentul va aborda evoluția cercetării medicale românești în perioada regimului comunist, între imperativele statului și supravegherea exercitată de Securitate, evidențiind atât succesele obținute și recunoscute internațional, cât și dificultățile și incertitudinile care au marcat acest domeniu.

Invitați speciali:

• Lect. dr. Marius Ștefan Deaconu, Facultatea de Istorie, Universitatea din București

• Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia

Prin această inițiativă, CNSAS își propune să stimuleze dezbaterile academice și să contribuie la o mai bună înțelegere a trecutului represiv, precum și a influenței serviciilor secrete asupra societății românești.

Statuia lui Traian în fața amfiteatrului din Parcul Arheologic Xanten (© Hartmann Linge / Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Moartea lui Traian: cum și-a găsit sfârșitul cuceritorul Daciei în războiul contra parților
Street food in Thailanda (@Shutterstock) jpg
📁 Istorie culinară
TOP 5 țări cu cea mai gustoasă mâncare stradală
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
Muzeul Național de Istorie a României (© Fundația Prietenii Muzeului de Istorie)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Mărtișor curatorial – tur ghidat gratuit, de 1 martie, la Muzeul Național de Istorie a României
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română