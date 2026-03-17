„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității organizează miercuri, 18 martie 2026, ora 15:00, la ARCUB – Casa Eliad (Bd. Mircea Vodă nr. 5, București) al șaselea eveniment din seria conferințelor „Colocviile CNSAS”, prima întâlnire din acest an.

Tema conferinței este „Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, notează Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

Conferința este susținută de Florian Banu și Luminița Banu, consilieri superiori în cadrul Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații din CNSAS.

Conform sursei citate, evenimentul va aborda evoluția cercetării medicale românești în perioada regimului comunist, între imperativele statului și supravegherea exercitată de Securitate, evidențiind atât succesele obținute și recunoscute internațional, cât și dificultățile și incertitudinile care au marcat acest domeniu.

Invitați speciali:

• Lect. dr. Marius Ștefan Deaconu, Facultatea de Istorie, Universitatea din București

• Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia

Prin această inițiativă, CNSAS își propune să stimuleze dezbaterile academice și să contribuie la o mai bună înțelegere a trecutului represiv, precum și a influenței serviciilor secrete asupra societății românești.