Conferința „Casa lui Solomon și construcția emblematică a științei moderne”, Academia Română

Academia Română invită publicul joi, 28 mai 2026, la conferința susținută de prof. univ. Dana Jalobeanu, cadru didactic la Facultatea de filosofie, Universitatea din București și la University of Technology din Nuremberg.

Conferința cu tema „Casa lui Solomon și construcția emblematică a științei moderne” se înscrie în seria de conferințe cu public „Ora de știință. Invitații Academiei Române”, inițiată și moderată de acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, informează un comunicat al Academiei Române.

Evenimentul va avea loc în Aula Academiei, începând cu ora 18 și va fi transmis în direct pe canalul YouTube, la adresa: https://www.youtube.com/@academiaromana8832/streams. Participarea este liberă.

Prof. Dana Jalobeanu propune în conferința sa investigarea unui fenomen caracteristic modernității europene: construcția emblematică. În cadrul expunerii vor fi urmărite originile și dezvoltarea unei embleme care a fost, timp de câteva secole, strâns asociată cu știința modernă: emblema Casei lui Solomon. Conferința va oferi o cheie de lectură care va permite înțelegerea dimensiunii acestui fenomen european.

Detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul Academiei Române, în pagina dedicată.