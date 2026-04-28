Salonul de benzi desenate „Generațiile PIF”, la Casa Filipescu-Cesianu

Muzeul Municipiului București și Asociația Bedefililor din România organizează Salonul de benzi desenate „Generațiile PIF”, un eveniment dedicat celebrei reviste Vaillant / Pif Gadget și impactului său cultural în România.

Vernisajul Salonului va avea loc vineri, 15 mai 2026, la ora 17.00, în mansarda Casei Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151) și va fi urmat de o întâlnire cu Titus Vâjeu, Valentin Tănase, Walter Riess, Cristian Ciomu și Adrian Silvan Ionescu, notează Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Accesul la vernisaj este gratuit.

Apărută în 1945, revista franceză Pif a reprezentat pentru generații întregi de cititori români mai mult decât o lectură de divertisment: o deschidere către lume, cultură, desen, istorie, geografie și limba franceză. Salonul propune o explorare a acestui fenomen prin expoziții, întâlniri cu personalități culturale și autori de benzi desenate, colocvii, lansări de carte și ateliere pentru copii.

Expoziții tematice (mansarda Casei Filipescu-Cesianu):

• Pif și România

• Pif și Minitehnicus – expoziție omagială Radu Marian

• Coloana fără sfârșit – Brâncuși la 160 de ani – planșe de Valentin Tănase

Evenimente conexe:

• Vernisaj și vizite ghidate

• Întâlniri „Generațiile Pif” cu istorici, scriitori și autori de benzi desenate

• Lansări de cărți și albume BD

• Colocviul „Corto Maltese la București” (ediția a II-a)

Ateliere de bandă desenată pentru copii (8–14 ani). Susținute de Octav Ungureanu, Diana Tivu și Daniel Horia, cu înscriere la concurs BD și premiere finală. Preț bilet ateliere: 40 lei / atelier / participant.

Program expoziție: 15 mai – 7 iunie 2026. Miercuri – duminică | 10:00 – 18:00.

Bilete: 20 lei - adulți | 10 lei - elevi, studenți, pensionari. Acces gratuit pentru copiii mai mici de 7 ani. Biletul include vizitarea Muzeului Vârstelor, expoziția permanentă a Muzeului Municipiului București de la Casa Filipescu-Cesianu.

Accesul la expoziții și evenimente se face în limita locurilor disponibile.

Programul complet al Salonului, la Casa Filipescu-Cesianu:

Vineri, 15 mai 2026:

17.00 – Vernisaj, cuvânt de deschidere și vizită ghidată a expozițiilor + Eveniment „Generațiile Pif”: întâlnire cu Titus Vâjeu, Valentin Tănase, Walter Riess, Cristian Ciomu, Adrian Silvan Ionescu.

Sâmbătă, 16 mai 2026:

11:00 – Atelier de bandă desenată pentru copii cu Octav Ungureanu. Înscrieri prin email la educatie@muzeulbucurestiului.ro. Preț bilet: 40 lei / atelier / participant. Atelierul va avea loc în grădina Casei Filipescu-Cesianu

13:30 – Eveniment „Generațiile Pif”: întâlnire cu autorii revistei Club Mini Grafic, moderată de Octav Ungureanu

Duminică, 24 mai 2026:

10:30 – 12:30 – Atelier de bandă desenată pentru copii cu Diana Tivu. Înscrieri prin email la educatie@muzeulbucurestiului.ro. Preț bilet: 40 lei / atelier / participant. Atelierul va avea loc în grădina Casei Filipescu-Cesianu

11:00 – Lansări de publicații / mansarda Casei Filipescu-Cesianu

„Soare, conexiuni pe viață fără wi-fi”, de Vasile Lupașc Sfinteș

„Reminiscențe”, album BD sc. Lionel Mallecourt, des. Cristian Stanciu

14:00 – Eveniment „Generațiile Pif”: întâlnire cu Șerban Andreescu, Daniel Danil & Marius Leștaru.

Sâmbătă, 30 mai 2026

11:00 – Atelier de bandă desenată pentru copii cu Daniel Horia. Înscrieri prin email la educatie@muzeulbucurestiului.ro. Preț bilet: 40 lei / atelier / participant. Atelierul va avea loc în grădina Casei Filipescu-Cesianu

11:00 – Lansarea volumului „Familia Pif ” de Dodo Niță

13:00 – Colocviul „Corto Maltese la București” (ediția a II-a) – participă prof. Ion Manolescu, prof. Adrian Cioroianu, dr. Florin Chirculescu, Tudor Călin Zarojanu, Alex Călin (ed.).

Sâmbătă, 6 iunie 2026

11:00 – Eveniment „Generațiile Pif”: întâlnire cu autorii de benzi desenate Diana Tivu, Daniel Horia, Valentin Ionescu, Daniel Buruiană

12:00 – Lansarea albumului „Dincolo de orizont” de Gabriel Rusu

13:00 – Decernarea premiilor concursului de benzi desenate pentru copii

