Limesparcul de la castrul Călugăreni va fi inaugurat după o investiție de 12,6 milioane de lei

Muzeul Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș inaugurează, în data de 13 iunie 2025, LIMESPARC, un nou spațiu dedicat valorificării patrimoniului cultural și natural al sitului arheologic de la Călugăreni, parte a Frontierei Romane din Dacia, înscrisă din anul 2024 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Evenimentul organizat cu ocazia Zilele Europene ale Arheologiei marchează o etapă importantă în valorificarea sitului de la Călugăreni și aduce în atenția publicului rezultatele investițiilor realizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea Parcului Arheologic de la Călugăreni, comuna Eremitu, județul Mureș”, implementat de Consiliul Județean Mureș împreună cu Muzeul Județean Mureș și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C11 – Turism și Cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice și culturale, Ruta Castrelor Romane. Valoarea totală a proiectului este de 12.615.065,91 lei, dintre care 12.506.924,66 lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin PNRR, informează un comunicat al Muzeului Județean Mureș.

La deschiderea oficială vor participa Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, reprezentanți ai Muzeului Județean Mureș, ai autorităților publice locale, specialiști în domeniul patrimoniului cultural și invitați din mediul academic și cultural.

Limesparcul propune o nouă modalitate de apropiere de patrimoniu, în care istoria poate fi descoperită prin experiențe directe, activități interactive și contacte nemijlocite cu peisajul cultural al limesului roman. Conceput ca un spațiu dedicat educației, cercetării și interpretării patrimoniului, acesta contribuie la valorificarea unuia dintre cele mai importante situri arheologice romane din județul Mureș.

Programul include demonstrații de reenactment istoric susținute de Asociația Milites Marisensis, care vor recrea aspecte ale vieții militare și cotidiene de la frontiera Imperiului Roman și vor oferi publicului ocazia de a descoperi universul comunităților care au trăit și activat în această zonă acum aproape două milenii.

Vizitatorii vor putea participa, de asemenea, la Herbarium o serie de ateliere de pedagogie muzeală dedicate cunoașterii lumii plantelor din Antichitate. Atelierul de vopsire cu pigmenți naturali va prezenta modalitățile prin care plantele și mineralele erau transformate în culori utilizate pentru textile și obiecte decorative, în timp ce atelierul dedicat plantelor și gastronomiei romane va explora ingredientele, ierburile aromatice și practicile culinare specifice lumii romane.

Programul va fi completat de ateliere de mozaic și frescă, care vor oferi participanților ocazia de a descoperi tehnici artistice utilizate în Antichitate și de a realiza propriile creații inspirate din patrimoniul cultural și natural al zonei.

Pe parcursul întregii zile vor avea loc tururi ghidate ale sitului și peisajului cultural, prin care publicul va putea înțelege mai bine rolul strategic al acestei frontiere în cadrul Imperiului Roman și importanța sa actuală ca parte a patrimoniului mondial UNESCO.

Limesparcul de la Călugăreni reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de cercetare și valorificare a patrimoniului roman din Transilvania. Dezvoltarea sa face parte dintr-un demers mai amplu de conservare, cercetare și promovare a patrimoniului cultural, prin care Consiliul Județean Mureș și Muzeul Județean Mureș urmăresc creșterea atractivității culturale și turistice a regiunii și apropierea publicului de istoria și valorile sale.

Prin lansarea Limesparcului, patrimoniul de la Călugăreni devine mai accesibil, mai interactiv și mai conectat la comunitate, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi istoria chiar în locul în care aceasta s-a desfășurat, precizează sursa citată.

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