Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?

Arheologii din cadrul Muzeului Județean Mureș au cercetat, începând din anul 2017, depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni (comuna Eremitu).

Cercetătorii au încercat să afle ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni?

„La această întrebare am încercat să găsim un răspuns încă din anul 2017, când am cercetat depozitul situat pe latura sudică a clădirii comandamentului. Chiar atunci a fost descoperit un număr considerabil de vârfuri de săgeți, al căror număr a continuat să crească ulterior, odată cu cercetarea depozitului aflat pe latura nordică a clădirii.

Prezența acestora, împreună cu alte obiecte din os legate de tirul cu arcul, demonstrează clar că unitatea staționată aici, cohors I Augusta Ituraeorum, era specializată în acest tip de luptă.

În cadrul săpăturilor planificate am continuat cercetările începute în 2017, aprofundând cunoștințele noastre despre depozitul respectiv. La fel ca în cazul săpăturilor anterioare, în partea încă neexcavată a depozitului a fost identificat un strat gros de arsură, care poate fi pus în legătură cu distrugerea clădirii.

Din acest strat a provenit un material arheologic extrem de bogat: pe lângă vârfurile de săgeți, au fost descoperite aplice, solzi dintr-o armură și alte obiecte”, scrie Muzeul Județean Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

Mai multe informații în articolul publicat în Anuarul Muzeului Județean Mureș, Marisia. Archaeologia, Historia, Patrimonium, 6, 2024, semnat de Nagy Zsolt-Szabolcs și Pánczél Szilamér-Péter.

→ Imaginea 1/3: Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)

Conform Muzeului Județean Mureș, situl roman de la Călugăreni face parte din vastul sistem defensiv al Imperiului Roman cunoscut sub termenul de limes și a jucat un rol strategic în apărarea Văii Nirajului și a provinciei Dacia.

Cunoscut în legendele locale sub numele de „Cetatea și palatul Sânzienei”, existența sa a fost consemnată încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Primele săpături arheologice, realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea au dus la localizarea exactă a castrului. Potrivit ștampilelor cu textul CPAI de pe materialul tegular, unitatea militară staționată aici a fost o trupă auxiliară de infanterie și anume c(ohors) p(rima) A(ugusta) I(turaeorum).

În cursul cercetărilor recente situl a fost cartat cu ajutorul măsurătorilor geofizice și prin periegheze intensive. Săpăturile arheologice au avut în vedere cercetarea clădirii comandamentului din castru, a băilor și unele locuințe din așezarea civilă.

În 2015 a fost înființat Parcul arheologic de la Călugăreni care este administrat de Centrul de Cercetare al Limesului Roman, din cadrul Muzeului Județean Mureș. Parcul se extinde pe o suprafață de peste 5 ha și are ca scop protejarea și valorificarea sitului arheologic.

