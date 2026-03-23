Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO

Arheologii din Mureș au cercetat, în anul 2025, o fântână descoperită în curtea clădirii de comandament a castrului roman de la Călugăreni.

Fântâna a fost descoperită în anul 2022, însă la acea dată nu a fost posibilă cercetarea ei completă din cauza timpului limitat, scrie Muzeul Județean Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

„Fântâna, cu o adâncime de peste patru metri, de formă pătrată și placată cu piatră, a oferit mai multe surprize. Cele câteva zeci de vase ceramice relativ bine păstrate sunt în sine remarcabile, iar numele proprietarilor incizate pe unele dintre ele reprezintă o adevărată raritate. Numărul mare de vase ar putea sugera că cei care scoteau apa le scăpau frecvent, însă observațiile noastre de pe teren indică mult mai probabil faptul că, după un timp, fântâna a fost folosită drept groapă de gunoi, fiind umplută cu obiecte de uz casnic parțial deteriorate. O altă descoperire deosebită este un ulcior de bronz aproape intact, scos tot din această fântână, primul astfel de artefact cunoscut la Călugăreni. Datorită mediului umed, din adâncime au fost recuperate și mai multe fragmente de scânduri, frânghii, precum și de piele și textile”, scrie Muzeul Județean Mureș.

Toate aceste piese vor putea fi admirate de public în expozițiile care se vor vernisa anul acesta în Parcul Arheologic de la Călugăreni, precizează sursa citată.

Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)

Conform Muzeului Județean Mureș, situl roman de la Călugăreni face parte din vastul sistem defensiv al Imperiului Roman cunoscut sub termenul de limes și a jucat un rol strategic în apărarea Văii Nirajului și a provinciei Dacia.

Cunoscut în legendele locale sub numele de „Cetatea și palatul Sânzienei”, existența sa a fost consemnată încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Primele săpături arheologice, realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea au dus la localizarea exactă a castrului. Potrivit ștampilelor cu textul CPAI de pe materialul tegular, unitatea militară staționată aici a fost o trupă auxiliară de infanterie și anume c(ohors) p(rima) A(ugusta) I(turaeorum).

În cursul cercetărilor recente situl a fost cartat cu ajutorul măsurătorilor geofizice și prin periegheze intensive. Săpăturile arheologice au avut în vedere cercetarea clădirii comandamentului din castru, a băilor și unele locuințe din așezarea civilă.

În 2015 a fost înființat Parcul arheologic de la Călugăreni care este administrat de Centrul de Cercetare al Limesului Roman, din cadrul Muzeului Județean Mureș. Parcul se extinde pe o suprafață de peste 5 ha și are ca scop protejarea și valorificarea sitului arheologic.

Mai multe pentru tine...