Vestigii unice în Dacia romană, descoperite de arheologi la Alba Iulia

Vestigii importante pentru patrimoniul cultural universal, cu descoperiri unicat în provincia Dacia, din prima jumătate a secolului al III-lea, au fost scoase la iveală în Alba Iulia în timpul cercetărilor de descărcare de sarcină arheologică efectuate pe un teren pe care administrația locală intenționează să construiască un centru de mobilitate urbană.

Aici au fost descoperite cel mai bine păstrate drumuri din epoca romană, un paviment unic, clădiri, o piesă de car din bronz și din plumb, care este și ea unicat în provincia Dacia, alte vestigii așteptând să fie scoase la suprafață în condițiile în care cercetarea arheologică e doar la început, informează Agerpres.

„Am dezvelit niște vestigii foarte importante pentru patrimoniul cultural național, dar și universal”, a anunțat, joi, într-o conferință de presă organizată pe amplasamentul propus pentru construcția viitoarei autobaze, arheologul Radu Ota, responsabil științific de șantier.

Radu Ota a menționat că pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați au fost dezvelite 14 drumuri și piațete, combinat, foarte bine păstrate, din dale de piatră extraordinar de rezistente, de solide, dar și tot felul de clădiri din diverse etape ale epocii romane.

„Am ajuns (cu săpăturile - n.r.) cam la nivelul sfârșitul secolului al II-lea. Deocamdată am cercetat ceea ce s-a edificat aici în secolul al III-lea”, a menționat acesta.

Printre descoperiri se numără un un paviment superb, unicat în provincia Dacia la felul cum se păstrează, dintr-un fel de pișcoturi ceramice, păstrat pe 28 de metri pătrați.

Ota a precizat că cele două inscripții, una dedicată lui Jupiter și una zeilor și zeițelor nemuritoare, au fost găsite la o adâncime mică, respectiv la 30-40 de centimetri față de nivelul actual de călcare.

„Avem o piesă de car din bronz și din plumb - se află acum în laboratorul de restaurare - cu imaginea lui Jupiter Zeus, unicat în provincia Dacia. Nu s-a mai găsit. Avem un falus, un relief cum se găsesc la Pompei sau pe Zidul lui Hadrian în Britannia. Acest falus este unicat în provincia Dacia. A fost găsit deasupra unui drum, într-un strat de dărâmătură”, a adăugat sursa citată.

De asemenea, au mai fost descoperite vestigii normale în incinta unui oraș roman, respectiv drumuri orientate nord-sud, drumuri orientate est-vest.

Ota a menționat că din castrul roman de la Apulum, din cele două orașe romane, sunt păstrate vestigii, dar în suprafețe mici, foarte mici. Ota a explicat că cercetările arheologice se vor derula într-o primă etapă până la sfârșitul lunii noiembrie, urmând ca ruinele să fie protejate peste iarnă. Cercetarea va continua și anul viitor.

„Vor fi conservate in situ toate vestigiile, dar important este cât dintre acestea vor fi conservate spre vizitare. Deocamdată este prea devreme să mă pronunț. Sunt doar două luni de cercetare”, a afirmat Ota, care a adăugat că, după finalizarea cercetărilor, dosarul va merge la mai multe comisii, organisme oficiale ale ministerului Culturii.

Primăria Municipiului Alba Iulia vrea să realizeze aici o autobază modernă de transport public, o investiție în valoare de aproximativ 9 milioane de euro.

Foto sus: © captură video Youtube / Alba24.ro

