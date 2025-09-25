Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)

Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 25 septembrie 2025

Arheologii din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au realizat o serie de noi descoperiri, ca urmare a săpăturilor desfășurate în estul Cetății Alba Carolina, pe Bastionul Sf. Ioan de Capistrano.

Potrivit arheologului Anca Timofan, în zona Bastionului Sf. Ioan de Capistrano se găsesc vestigii arheologice din trei epoci.

Ne aflăm în estul Cetății, pe Bastionul Sf. Ioan de Capistrano, unde timpul a suprapus trei epoci, iar șantierul arheologic pare să deschidă un portal prin care ajungem dintr-o epocă în alta: de la construirea Cetății Alba Carolina în sec. XVIII, spre urmele zidului de incintă al cetății medievale din sec. XVI–XVII și, mai ales, ale celebrei Porți Sf. Gheorghe, cu barbacana ei circulară – martora intrării triumfale a lui Mihai Viteazul în 1599.

Sub fundațiile medievale, ajungem în castrul legiunii a XIII-a Gemina, unde aflăm lucruri noi despre elementele de fortificație și organizare internă: zidul de incintă estic, drumul spre Principia – Via praetoria – și intrarea principală - Porta praetoria. În același timp, extindem investigațiile în zona băilor din castru (termele militare), descoperite pe latura estică și parțial cercetate în anii trecuți.

Vom găsi monumentala Porta praetoria? Ce poveste spune o statuetă a lui Hercules, descoperită lângă locul de antrenament al soldaților din castru? Ce s-a păstrat din poarta pe unde a intrat în cetate Mihai Viteazul? De unde vine numele bastionului, ce știm despre călugărul Giovanni da Capestrano și mănăstirea franciscană construită aici în sec. XVIII?”, scrie Anca Timofan, pe pagina personală de Facebook.

Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
Potrivit sursei citate, cercetarea arheologică sistematică este organizată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Județean Alba. Castrul Legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum este înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în cadrul bunului cultural serial Frontierele Imperiului Roman – Dacia.

