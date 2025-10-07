Poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Alba Iulia, descoperită de arheologi

O echipă de arheologi din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia a realizat o descoperire excepțională: poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Cetatea Medievală la 1 noiembrie 1599.

Sub ruinele porții medievale Sf. Gheorghe, cercetătorii au identificat și poarta principală a castrului roman construit de Legiunea a XIII-a Gemina. Săpăturile au avut loc pe bastionul Capistrano, în zona estică a Cetății Alba Iulia. Ruinele porții medievale erau ridicate chiar peste poarta principală a castrului roman, cunoscută sub denumirea de Porta Praetoria.

„Planul cetății întocmit de Giovanni M. Visconti în 1711 se poate confirma arheologic. Știind acum unde era localizată Porta Praetoria, putem estima traseul incintei estice a castrului și calcula corect dimensiunile lui”, precizează arheologul Anca Timofan, pe pagina personală de Facebook.

„Descoperirea porții Sf. Gheorghe va genera un mare hype patriotic legat de momentul istoric al intrării lui Mihai Viteazul în cetate. Poarta Sfântul Gheorghe se regăsește imaginată în toate compozițiile artistice de inspirație istorică ilustrând momentul triumfal din 1599. Nu era însă o simplă poartă, ci un acces fortificat complex, cu barbacană circulară. Sper ca această descoperire să fie înțeleasă la modul realist, arheologic, ca o secvență istorică importantă în cadrul stratigrafiei generale și a evoluției fortificațiilor de la Alba Iulia. Să nu se inventeze povești cu planuri secrete pe care le-am găsit în arhivele Vaticanului”, adaugă Anca Timofan.

