Descopera Parcul Carol – tur ghidat

Parcul Carol I se descoperă cel mai frumos la pas — printre povești, monumente și detalii pe lângă care trecem, de multe ori, fără să le observăm.

Cu ocazia aniversării a 120 de ani de la inaugurarea parcului, vă invităm sâmbătă, 13 iunie, la două tururi ghidate speciale dedicate unuia dintre cele mai importante spații istorice și memoriale ale Bucureștiului.

De la Expoziția Generală Română din 1906 până la transformările orașului de astăzi, tururile propun o incursiune în istoria Parcului Carol I și în memoria urbană a Capitalei.

12:30 – 14:00

Tur ghidat cu Ovidiu Neacșu, fondatorul proiectului „Bucureștiul povestit”

Înscrieri: https://tinyurl.com/43wk8rjj

17:00 – 19:00

Tur ghidat cu Laurențiu Enache, ghid de turism

Înscrieri: https://tinyurl.com/mry55ytn

Ne vedem să redescoperim Bucureștiul împreună.