Muzeul Olteniei – Secția de Istorie-Arheologie invită publicul să descopere una dintre cele mai fascinante lumi ale preistoriei din Oltenia.

Expoziția temporară „Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța” aduce în fața publicului piese cu o valoare arheologică, artistică și simbolică deosebită, aflate în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova și descoperite în situri reprezentative precum Sălcuța - „Piscul Cornișorului”, Moțăței, Cerăt și Almăjel, notează Muzeul Olteniei, pe pagina de Facebook a instituției.

Datată aproximativ între 4600/4550 – 4000 a. Chr., cultura Sălcuța este una dintre cele mai importante manifestări ale eneoliticului din sud-vestul României, având nucleul în Oltenia și legături profunde cu lumea balcano-dunăreană.

Vizitatorii pot admira vase ceramice, figurine zoomorfe, idoli antropomorfi, ustensile din os și corn de animal, unelte din piatră, dar și un spectaculos topor cu brațele în cruce, realizat din cupru - metal definitoriu pentru această perioadă a preistoriei.

Povestea acestui sit începe cu tânărul C. S. Nicolăescu-Plopșor, care a dus fragmentele ceramice descoperite profesorului său de istorie, Ștefan Ciuceanu, întemeietorul Muzeului Olteniei. De aici, cercetările de la Sălcuța aveau să devină un reper fundamental pentru arheologia preistorică din România.